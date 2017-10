La nueva Comisión Ejecutiva del PSE-EE ha sido elegida con el respaldo del 85,60% del 8º Congreso de los Socialistas Vascos, 4,55 puntos superior al recabado en el Congreso Extraordinario de 2014.

BILBAO - La reelegida Secretaria General del PSE-EE, Idoia Mendia, ha hecho un llamamiento a movimientos sociales, partidos de izquierdas, sindicatos, ONGs y ciudadanía a unir esfuerzos "en un proyecto que sea de todos". "El PSE asume hoy este reto. Ser la casa común en la que todos los progresistas nos encontremos. Cuantas más fuerzas sumemos, mejor será el futuro de Euskadi. Cuanto más grande sea esta casa común de la izquierda, mayores garantías tendrá este futuro", ha explicado en el acto de clausura del 8º Congreso del PSE-EE.

Mendia, que ha sido reelegida como Secretaria General con un apoyo del 85,26%, ha subrayado que "hay en Euskadi un espacio para la unidad de la izquierda, por encima del bloque soberanista que siguen alimentando algunos, que hable de los derechos ciudadanos y no de nuevas fronteras, que apele a la ciudadanía, en vez de a las banderas, que pelee por conquistas sociales y no territoriales".

CATALUÑA Y EUSKADI

Mendia ha señalado que los Socialistas Vascos queremos "liderar un nuevo acuerdo" por la convivencia en Euskadi y en España, "respetando las singularidades", para afrontar lo que, a su juicio, "no han sabido hacer Rajoy no la Generalitat" en Cataluña. Además, ha abogado por reeditar en la Comunidad Autónoma Vasca "un triple pacto entre vascos, entre territorios y el pacto de Euskadi con el resto de España" para mejorar el autogobierno, sin "aventuras", de forma "legal y mayoritaria".

Considera Mendia que son "malos tiempos, en los que apelar al diálogo requiere coraje; malos tiempos en los que la defensa de la moderación, de la sensatez, es la minoritaria". Por eso, "los Socialistas no vamos a abandonar a los vascos, sean o no nacionalistas. No les vamos a dejar solos, no lo consentimos en el pasado, cuando nos jugábamos la vida y cuando se la quitaban a compañeros por defender lo que digo yo ahora", ha asegurado.

La lider Socialista ha inssitido al señalar que "la política del desafío puede llenar manifestaciones, pero no atiende a la gente en el ambulatorio, no consigue maestros en las escuelas, ni protege al que peor lo pasa" y que, por eso, los Socialistas "nunca apelaremos al país, por no poder solucionar los problemas de la gente. Los Socialistas no nos envolveremos en una bandera para esconder nuestras vergüenzas, ni nos inventaremos urnas, que liquiden el derecho más elemental, el de ser ciudadano en tu propia tierra", ha concluido.

Los Socialistas tenemos la voluntad de "facilitar esa tarea, que no han sabido afrontar en Cataluña ni Rajoy ni la Generalitat". "Lo que estamos viendo hoy en Cataluña es el fracaso de la política, de entender las instituciones como una trinchera. Es el abandono de la ciudadanía por la incapacidad de sus dirigentes para resolver sus problemas", ha explicado.