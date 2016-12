El presidente del EBB cree que las detenciones de Luhuso y la gestión de la agresión de Altsasu constituyen “un exceso”, al tiempo que denuncia que ETA lo está haciendo “rematadamente mal en su final”.

20/12/2016

BILBAO - El presidente del Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV, Andoni Ortuzar, ha calificado de “excesos” tanto la operación policial de Luhuso como el modo en que las autoridades españoles están gestionando la agresión que dos guardias civiles y sus parejas sufrieron en Altsasu, al mismo tiempo que ha denunciado que ETA lo está haciendo “rematadamente mal en su final”. “Los vascos no nos merecemos operaciones como la de Iparralde, pero tampoco que ETA siga fuera de la realidad”, ha lamentado en una entrevista concedida a Onda Vasca. El líder jeltzale ha asegurado que desconoce por el momento si el Gobierno del Partido Popular quiere negociar los Presupuestos Generales del Estado “con el PNV, porque en este momento su prioridad es el PSOE”. En cualquier caso, ha dicho que la formación nacionalista está “abierta a negociar sin complejos”, siempre primando “los intereses de Euskadi” y siempre que se den una serie de condiciones, empezando por el cese inmediato de la litigiosidad contra las instituciones vascas.

“En el ámbito de paz, convivencia y memoria se están cometiendo excesos por un lado y por el otro. El caso de Altsasua creo sinceramente que es un exceso. No rebajo un ápice la gravedad de los hechos que sucedieron, pero eso debiera estar viéndose en los órganos judiciales navarros con toda normalidad y no aplicándoseles un régimen excepcional antiterrorista en la Audiencia Nacional”, ha dicho Ortuzar, quien también ha calificado la operación policial de Iparralde de “exceso. Un exceso de representación que no es bueno aunque, para ser justos, ETA lo está haciendo rematadamente mal en su final”.

El líder jeltzale ha lamentado lo que ha calificado de “maldita necesidad por cada una de las partes”, en referencia a ETA y al Gobierno español, “de intentar llevar el famoso relato ese a su molino y se están equivocando los unos y los otros, y la sociedad vasca mira entre perpleja, cabreada, a una realidad que no le gusta. Cinco años después de que parara la violencia de ETA, los vascos no nos merecemos que nos esté sucediendo esto. No nos merecemos operaciones como la de Iparralde, pero tampoco nos merecemos que ETA siga fuera de la realidad, fuera del principio de realidad, y que, como antes quemó la vía de los verificadores internacionales, ahora ha quemado la vía de un grupo de gente que creo que tenía buena voluntad. Desde luego, nadie puede pensar que detrás de ellos está ETA ni ninguna voluntad de apoyar a ETA. Yo conozco a alguna de las personas de los implicados y puedo decirlo con toda normalidad y rotundidad”. El presidente del EBB ha exigido a ETA que se dé cuenta de que el desarme “ya no forma parte de ninguna estrategia de imagen” y que no pretenda obtener de él “ningún rendimiento político: no puede utilizar este gesto como algo que le limpie la hoja negra de su historia. Cuanto antes ETA haga un desarme ordenado y afronte el proceso de manera realista, mejor”.

MÁS QUE UN DESEO, UNA OBSESIÓN

Ortuzar ha reconocido que, para él, es “más que un deseo, una obsesión” que esta legislatura se avance en la normalización porque “este país necesita desprenderse de esos 50 años de pasado, sin olvidar, sin dejar a nadie tirado, haciendo superar las consecuencias del conflicto, incluida también la política penitenciaria, para que nadie piense que estamos enfocando solo a un lado”. Para ello, el líder jeltzale cree que en el Parlamento Vasco van a poder “hacer cosas” porque “no solo dan los números”, sino que también “dan las voluntades”. “Lo mismo que ahora he sido muy crítico con la posición de ETA, también reconozco que la izquierda abertzale apunta otras maneras esta legislatura. Ojalá se traduzcan en acuerdos y en pasos adelante, con un mayoría amplia del Parlamento que camine en esa dirección correcta”, ha manifestado.

Preguntado por las relaciones con el Gobierno español y con el Partido Popular de cara a una hipotética negociación de los Presupuestos Generales del Estado, Ortuzar ha afirmado que, aunque se habla de deshielo, estas relaciones están “todavía en la tercera glaciación porque hay mucho hielo. Por tanto, no quiero alimentar falsas expectativas” sobre posibles acuerdos. “Todavía no sabemos si el Partido Popular quiere negociar con nosotros. Creo que, en este momento, la prioridad o el socio deseado del Partido Popular es el Partido Socialista. Con el PSOE, el PP pretende una doble operación: por un lado, ganar una mayoría suficiente para las Cuentas y para políticas que los dos partidos han ido ejerciendo a lo largo de muchos años en Madrid; por el otro, neutralizar a Ciudadanos y a los nacionalistas, a los famosos y malos nacionalistas, que somos más días malos que buenos”. El presidente del EBB, eso sí, ha asegurado que el PNV tiene “una disposición abierta a negociar”, y que lo hará “sin complejos siempre que se den las condiciones y siempre que sea bueno para Euskadi. Vamos a ser muy serios, muy responsables en la defensa del autogobierno y los intereses vascos”. Entre esas condiciones, Ortuzar ha señalado el “cese de la litigiosidad con las resoluciones de las instituciones vascas. En los últimos años ha habido un aliento político contra el autogobierno vasco; ese aliento debe ahora ser favorable”.

Ortuzar cree que esta semana, en la que se celebrarán diversas reuniones entre representantes de los Gobiernos vasco y español, permitirá a EAJ-PNV “testar si se da la temperatura necesaria para el inicio del deshielo con Madrid” tras cinco años “de absoluto retroceso, tanto en el tema del autogobierno como, en general, en los poderes competenciales vascos. Ha habido una extralimitación tremenda por parte de la Administración del Estado que se tiene que ir revirtiendo”. Para acabar, Ortuzar ha desvinculado el apoyo del PNV al techo de gasto de cualquier tipo de acuerdo con el PP. “Hemos apoyado el techo de gasto porque es bueno para Euskadi. Nos va a permitir aprobar un endeudamiento superior en más de 200 millones de euros” que irán destinados al mantenimiento de los servicios sociales de calidad, al impulso de la economía y a la creación de empleo.