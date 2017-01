Rebeka Ubera registra una propuesta en el Parlamento para que las becas sean más progresivas y se reduzcan los plazos de concesión de ayudas.

04/01/2017

VITORIA-GASTEIZ - EH Bildu ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento para introducir cambios en el sistema de concesión de becas y ayudas en la enseñanza no universitaria porque en la actualidad no se cumple el objetivo fundamental de esas ayudas, que no es otro que garantizar el derecho a la educación y la libertad de acceso a la enseñanza de todas las personas. A partir de esa constatación, EH Bildu quiere dar un paso hacia la gratuidad modificando el sistema de becas. En concreto, Rebeka Ubera plantea que la convocatoria pública de las becas y su resolución se hagan entre el fin del plazo de matriculación y el inicio del curso, de modo que las ayudas sean abonadas en el plazo máximo de un mes desde el comienzo del curso.

En la actualidad, en cambio, la convocatoria se hace una vez iniciado el curso y la resolución tarda seis meses en llegar, lo cual, según advierte Ubera, “condena a muchas familias, especialmente a las que viven en peor situación económica, a situaciones dramáticas, hasta el punto de endeudarse para poder matricular a sus hijos e hijas, algo que evidentemente tiene consecuencias en su proceso de escolarización, integración y educativo”. A juicio de la parlamentaria de EH Bildu, reducir los plazos para la concesión de las becas aliviaría esas situaciones en gran medida.

La propuesta de EH Bildu contempla asimismo la necesidad de profundizar en la equidad de las ayudas a fin de que las becas sean más progresivas y den prioridad a las familias y al alumnado con mayores necesidades. Ubera indica al respecto que hoy por hoy las becas que pueden recibirse en unos u otros son las mismas, algo que, en su opinión, carece de sentido.