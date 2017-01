Ha anunciado que se recuperará la ponencia parlamentaria de autogobierno para trabajar la propuesta de un nuevo estatus político para Euskadi que goce del “mayor consenso posible”.

VITORIA-GASTEIZ – El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha solicitado al Parlamento de Vitoria que se implique y reaccione ante el ataque y erosión que está sufriendo el autogobierno vasco debido a la estrategia recentralizadora del Gobierno español.

En una larga exposición en la comisión parlamentaria de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública, para exponer las líneas estratégicas y objetivos de su departamento para la presente legislatura, Erkoreka ha denunciado la “intensidad inusitada” que está teniendo la actitud recentralizadora del Gobierno español en los últimos años en los que, “bajo el pretexto de la crisis económica y la coartada de los compromisos adquiridos ante la Unión Europea para la contención del gasto”, ha mantenido una “agresiva estrategia recentralizadora, encaminada a descapitalizar a Euskadi de sus principales activos institucionales y competenciales”.

En este sentido, Josu Erkoreka ha lamentado que hemos llegado a una situación límite en la que “se ha devaluado gravemente el espacio público del autogobierno vasco, que ha quedado privado de un importantísimo elenco de herramientas estratégicas, concebidas y diseñadas para contribuir a cualificar la acción de los poderes públicos”.

A su juicio, el Gobierno español ha dejado al autogobierno vasco “a la intemperie, sin mecanismos institucionales de defensa, protección y garantía que aseguren su respeto y cumplimiento”.

“Por si no fuera suficiente”, ha dicho Josu Erkoreka, el Tribunal Constitucional “ha renunciado definitivamente a ejercer el papel arbitral en los conflictos competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas” y ha “legitimado” todas y cada una “de las vulneraciones competenciales de las instituciones centrales”.

Ante esta situación, el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, ha afirmado que “no podemos seguir así. Es preciso poner pie en pared y reaccionar” ante la actuación combinada del poder central y del Tribunal Constitucional contra el autogobierno vasco, para lo que ha reclamado el posicionamiento de la máxima institución representativa de la ciudadanía vasca, como es el Parlamento.

Asimismo, ha indicado que “mientras siga vigente el actual marco jurídico es preciso exigir que sea cumplido y respetado” el Estatuto de Gernika y reclamar las competencias que todavía quedan pendientes de transferir, casi 40 años después de su aprobación, para lo que el Gobierno vasco elaborará y remitirá al Parlamento una propuesta de actualización.

Igualmente, ha señalado que, según el acuerdo de coalición entre el PNV y PSE, se recuperará la ponencia parlamentaria de autogobierno para trabajar en el diseño de una propuesta de un nuevo estatus político que goce del “mayor consenso posible” para buscar un nuevo marco jurídico para Euskadi.

SE ESTRENAN LOS PORTAVOCES PARLAMENTARIOS EN COMISIÓN

En su primera intervención en comisión parlamentaria, la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado que “está claro que la Comunidad Autónoma no es soberana, que no podemos decidir nuestro futuro y que tenemos que dar pasos hacia la soberanía, que se tiene o no se tiene” y, aunque ha reconocido que el Estatuto “ha traído cosas buenas”, ha denunciado que “se ha usado como estrategia para que este pueblo no avance”, tras lo que ha afirmado que “una cosa es la paciencia y otra la resignación”, por lo que se mostrado “de acuerdo con amplios consensos, pero no para un nuevo Estatuto”.

Desde Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha destacado que al consejero le ha faltado autocrítica y ha asegurado que mientras el PNV denuncia los incumplimientos del Estatuto de Gernika ha apoyado los presupuestos generales del Estado y ha defendido una capacidad normativa propia “pero esto tiene unas contraprestaciones, mayor transparencia, no acuerdos oscuros a puerta cerrada” y ha considerado necesario “un nuevo pacto de Estado porque éste está herido y acabado”.

También el portavoz del PP, Javier Ruiz de Arbulo, ha considerado la falta de autocrítica y ha afirmado que no compartía el análisis y la crítica hacia los tribunales porque “demuestra una falta de confianza en los órganos colegiados”.

Por el contrario, Joseba Zorrilla, del PNV, ha coincidido con Erkoreka que “la situación actual es muy preocupante en materia de autogobierno, es necesaria su actualización y la búsqueda del mayor consenso para llegar a un nuevo estatus. Es necesario el respeto y una relación de bilateralidad”.

Y la socialista Alexis Castelo también ha indicado que “es necesario reaccionar y actualizar el autogobierno, cumplir el Estatuto actual, el marco vigente y acordar entre todos un nuevo estatus”.