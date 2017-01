Reivindica una relación bilateral entre ambos ejecutivos en base a la “singularidad” del Autogobierno vasco y recuerda que en los últimos cuatro años no ha habido respuesta.

18/01/2017

BILBAO - El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido una vez más la necesidad de que exista una relación bilateral entre los gobiernos español y vasco en base a la “singularidad” del Autogobierno vasco, razón por la cual ayer decidió no acudir a la Conferencia de Presidentes Autonómicos donde, según ha asegurado, no se abordó el “modelo de Estado territorial, el problema del Estado”. El Lehendakari, quien ha recordado que en los últimos cuatro años no ha habido respuesta por parte de Mariano Rajoy a las demandas planteadas, espera que el presidente del Gobierno español "escuche con empatía y disposición al diálogo, y además tenga capacidad de respuesta".

En una entrevista concedida esta mañana a la Cadena SER, Urkullu ha vuelto a mostrar su disposición al diálogo. De hecho, ha recordado que su ausencia a la citada Conferencia “no impide” que el Gobierno Vasco pueda participar en otros foros de cooperación, como pueden ser las conferencias sectoriales y las comisiones bilaterales. En cualquier caso, el Lehendakari reivindica una relación bilateral entre ambos ejecutivos en base a la “singularidad” del Autogobierno vasco y recuerda que en los últimos cuatro años no ha habido respuesta de Mariano Rajoy a las demandas planteadas por parte del Lehendakari. “No solo no hay respuesta, sino que hay una recentralización”, ha lamentado.

Así las cosas, el Lehendakari insiste en que seguirá defendiendo el Autogobierno y su actualización, y el respeto a un pacto estatutario “que fue refrendado por la sociedad vasca” hace 38 años. En este sentido, exige al presidente del Ejecutivo español que “escuche con empatía y disposición al diálogo, y además tenga capacidad de respuesta”.

En relación a la aprobación de los Presupuestos vascos, Urkullu se ha mostrado partidario de “hablar, dialogar y en su caso negociar” con los grupos parlamentarios “que estén dispuestos” a ello.