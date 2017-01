La iniciativa ha contado con los votos favorables de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, mientras que EH Bildu, que se ha abstenido, y el PP, que ha votado en contra, han anunciado que participarán en el trabajo de la ponencia.

VITORIA-GASTEIZ – El pleno del Parlamento vasco ha aprobado una proposición para la creación de una ponencia específica para la actualización del autogobierno de Euskadi, propuesta por PNV y PSE y a la que se ha sumado Elkarrekin Podemos, mientras que EH Bildu a pesar de que se ha abstenido y el PP ha votado en contra han indicado que participarán en el trabajo de dicha ponencia.

La sesión plenaria se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo del parlamentario del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 23 de enero de 1995, motivo por el cual se ha instalado un pebetero encendido en la entrada de la Cámara.

La iniciativa aprobada plantea que la ponencia, mediante el mayor consenso posible, establezca la fórmula o procedimiento más adecuado para elaborar “un texto articulado que enuncie la reforma del Estatuto de Gernika, respetando el ordenamiento jurídico”, con la finalidad de actualizar y renovar el autogobierno de Euskadi para hacer fente a los retos presentes y futuros.

El trabajo de la ponencia se referirá a la consolidación de los derechos sociales, económicos y culturales; la solidaridad intergeneracional, el diseño de la arquitectura institucional interna de Euskadi, nuevas fórmulas de relación entre las instituciones “y respetará la voluntad política democráticamente expresada por la ciudadanía vasca”.

En el debate, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha afirmado que “hay que actualizar el autogobierno por medio del derecho a decidir y que la ciudadanía tome la palabra y la decisión antes de entablar relaciones con otras instituciones” y ha añadido que “un proyecto de todos requiere la participación de la mayoría social, con una consulta vinculante”.

El socialista José Antonio Pastor ha reclamado que el nuevo acuerdo “se adapte a la realidad del siglo XXI y a las necesidades sociales” y ha puntualizado que “lo importante no es poner fechas o plazos, lo que está por comprobar es dónde queremos llevar cada partido”, por lo que ha propuesto un punto de encuentro siguiendo los pasos establecidos en el Estatuto de Gernika.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha reclamado una ponencia “en la que todos podemos hablar de todo, sin límites, debatir y ojala podamos llegar a acuerdos” y aunque ha reconocido los aspectos positivos del actual Estatuto “sigue incumplido 37 años después y las nuevas generaciones quieren un nuevo pacto, más inclusivo”, tras lo que ha añadido que “no hay un techo a la voluntad democrática libremente expresada por la ciudadanía”.

Por su parte, desde EH Bildu, Maddalen Iriarte, también ha indicado que la ponencia debe respetar la voluntad de la ciudadanía y ha explicado que no apoyaban la iniciativa por la referencia que hacía al respeto al ordenamiento jurídico, “que deriva del franquismo”.

Y finalmente, Borja Sémper, del PP, ha destacado que la actualización del Estatuto “no despierta una angustia desmedida en la ciudadanía, no es urgente. Todavía tenemos capacidad de autogobierno no explorad y herramientas no exprimidas. Abordar ahora este debate en Euskadi nos metería en un lío de imprevisibles consecuencias” y ha solicitado a los promotores de la iniciativa “que traduzcan políticamente qué es la bilateralidad, la cosoberanía y el nuevo estatus”.

Por otra parte, y gracias a la abstención del PNV, la Cámara de Vitoria ha acordado admitir a trámite una proposición de EH Bildu para que el Día se Euskadi se celebre los 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional del Euskera.

La coalición soberanista ha contado con el apoyo de Elkarrekin Podemos, mientas que PSE y PP han votado en contra al considerar que dicha celebración debería recaer en el día que se aprobó el Estatuto de Gernika, el 25 de octubre.

En su intervención, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha explicado que “con nuestra abstención hemos facilitado el debate”, aunque ha denunciado que esta iniciativa “busca dejar de lado a su partido”, para quien “el Día de Euskadi es el Aberri Eguna”.