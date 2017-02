Ha afirmado que no acudió a la Conferencia de Presidentes autonómicos “por respeto y dignidad” y para evidenciar la “dejadez” del Gobierno de Rajoy con Euskadi.

03/02/2017

VITORIA-GASTEIZ – El lehendakari Íñigo Urkullu ha considerado que debe de ser la sociedad vasca la que dé un paso al frente y salga en defensa del Estatuto de Gernika, que ella misma aprobó, ante los incumplimientos de que está siendo objeto por parte del Estado, a quien también ha acusado de “dejadez” con respecto a Euskadi, motivo en el que ha justificado su inasistencia a la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebró el pasado 17 de enero.

En la sesión plenaria de control del Gobierno en el Parlamento vasco, Urkullu ha respondido a una pregunta de la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, sobre sus “propósitos para superar la mera gestión de los límites del actual marco jurídico-político” al considerar, la parlamentaria soberanista, que “ese Estado que tenemos enfrente tendrá que cambiar mucho para que creamos en la bilateralidad” y como ejemplo ha señalado que “la respuesta del Gobierno español a Cataluña nos pone ante un nuevo reto”.

En su respuesta, el lehendakari ha afirmado que “podemos dar un salto cualitativo en la defensa del autogobierno, basándonos en los construido hasta ahora y reconociéndolo” y ha mostrado su compromiso de defender el Estatuto de Gernika y sus competencias frente a los incumplimientos por parte del Estado, pero ha recordado que “fue la sociedad vasca la que aprobó el Estatuto y tiene que ser consciente de que el Estado está incumpliendo esa decisión y debe sumarse a su defensa”.

A juicio de Urkullu, “es el momento de avanzar en un nuevo marco de convivencia en Euskadi que, partiendo del consenso institucional alcanzado en este Parlamento, articule un pacto con el Estado y sea ratificado por la sociedad vasca”, y ha advertido que “este es el objetivo alcanzable siempre y cuando renunciemos a ganarnos unos a otros con regates cortos, porque ninguna solución es mejor que la solución acordada”; y para ello se ha remitido a los trabajos que desarrollará la ponencia parlamentaria de autogobierno.

Por otra parte, preguntado por el portavoz del PP, Alfonso Alonso, sobre su “dejación de responsabilidades institucionales” por su inasistencia a la Conferencia de Presidentes autonómicos, Urkullu ha indicado que “no fui por respeto a mí como representantes institucional de todos los vascos, por respeto a lo decidido por los vascos en referéndum en el año 79, aprobando el Estatuto de Gernika, por su incumplimiento y por la llamada de atención necesaria al incumplimiento por parte del presidente Rajoy, en las cinco reuniones que mantuve en la pasada legislatura, a las cuestiones de Estado que le planteé. Por esa razón, por respeto y por dignidad” y ha puntualizado que todavía sigue sin recibir respuesta a la carta que le envió el pasado 16 de diciembre.

El parlamentario del PP ha estimado que las razones que llevaron a Urkullu a no acudir a la Conferencia de Presidentes “es que no quiere participar en nada que tiene que ver con España”, cuando sí que fueron el ex lehendakari Ibarretxe en su momento y la presidenta navarra, Uxue Barkos. También ha afirmado que “no podemos ser tan bilaterales que pensemos que no podemos ir a reuniones donde haya más gente” y ha asegurado que “la silla de Euskadi estaba vacía pero no la defensa de los intereses de los vascos, que los dejó exclusivamente en las manos del Gobierno de España, quizá porque su posición tenía que ser la más nacionalista y hacer lo mismo que Puigdemont. Aquel día hizo dejación de sus responsabilidades”, ha concluido.