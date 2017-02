El parlamento foral alavés considera que el Juzgado ha realizado una interpretación contraria a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sido recogida por algunas instancias judiciales españolas.

03/02/2017

VITORIA-GASTEIZ - Las Juntas Generales de Álava han presentado esta mañana en el Juzgado de Instrucción nº3 de Vitoria-Gasteiz un recurso de reforma contra la resolución recibida del mismo el pasado miércoles, 1 de febrero. Esta se refería a la querella presentada por la institución sobre los hechos del 3 de marzo de 1976. En el caso de que este recurso no fuera estimado, este mismo escrito servirá de recurso de apelación.

El pasado miércoles, las Juntas Generales de Álava recibieron del Juzgado de Instrucción nº3 de Vitoria-Gasteiz la resolución por la que se acordaba admitir a trámite la querella presentada por esta institución referente a los hechos acontecidos el 3 de marzo de 1976 y, asimismo, se disponía el sobreseimiento libre y la declaración de extinción por prescripción de los delitos perseguidos en la causa.

Según dictaba la resolución, en primer lugar, los hechos a los que se hacía referencia no pueden ser tipificados como delitos de lesa humanidad, que resultarían en su caso imprescriptibles, dada la introducción de esa tipificación en el derecho penal español en el año 2003. El parlamento foral alavés considera, con los mayores respetos y en estrictos términos de defensa, que el Juzgado ha realizado una interpretación contraria a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sido recogida por algunas instancias judiciales españolas, y que en consecuencia vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 24 de la Constitución.

El legislativo alavés señala en su recurso que el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son vinculantes para los juzgados y tribunales españoles en aplicación de lo dispuesto en los artículos 10.2, 9.3 y 96 de la Constitución. Así se ha reconocido por la Sentencia del Tribunal Constitucional número 116/2006 (Sala Primera) de 24 de abril, que declaró en su Fundamento Jurídico 5º.

El oficio recuerda que en este sentido se han venido efectuando una serie de pronunciamientos por parte de los órganos judiciales europeos tutelares de los Derechos Humanos, entre los que se señalan diferentes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo objeto de debate y resolución es, precisamente, la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y su aplicación retroactiva. La conclusión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diversos casos como el Kolk y Kislyiy (Estonia) es meridianamente claro, aun considerando que el Derecho soviético (vigente en la República de Estonia en aquella época) no contemplase las conductas como delictivas.

En el recurso se señala, asimismo, que el párrafo 6 de los Fundamentos de Derecho proclama la “validez universal” de los principios relativos a los crímenes contra la humanidad, que luego se vio recogida, además, en la Resolución 95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (11 de diciembre de 1946) y más tarde en la Comisión de Derecho Internacional.

En el presente caso, no habría duda de que la incorporación de España a la Organización de Naciones Unidas, que tiene lugar el 15 de diciembre de 1955, incorpora el indudable conocimiento de la normativa internacional en materia de Derechos humanos y sanción a los crímenes contra la humanidad, mucho antes de que ocurrieran los hechos objeto de la querella presentada por las Juntas Generales de Álava (marzo de 1976). Estas obligaciones que vinculan a las autoridades del Estado y sobre las que no podía alegar desconocimiento (no olvidemos que los presuntos autores de los hechos son funcionarios o autoridades públicas), satisfacen los criterios recogidos en la sentencia del Tribunal Europea de Derechos Humanos de 17 de enero de 2006.