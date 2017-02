Recuerda que la central nuclear cuenta con unas instalaciones obsoletas que requerirían de unas inversiones no rentables, tal y como reconocen las propias empresas que participan en ella.

10/02/2017

BILBAO - El Lehendakari, Iñigo Urkullu, considera que la central nuclear de Santa María de Garoña ha cubierto su función después de 40 años de actividad y está “más que amortizada”, por lo que aboga por su cierre definitivo en consonancia con lo manifestado “de manera unánime” por todas las instituciones vascas y partidos políticos en Euskadi. “Es un riesgo cierto y evitable”, ha asegurado en una entrevista concedida esta mañana en Radio Popular de Bilbao.

El Lehendakari se ha pronunciado así sobre la reciente decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha dado el visto bueno a la reapertura de la planta burgalesa. Urkullu recuerda que Garoña cuenta con unas instalaciones obsoletas que requerirían de unas inversiones no rentables, tal y como reconocen las propias empresas que participan en ella, por lo que la planta ha cubierto su función “y está más que amortizada”. “Hay riesgos ciertos que hay que abordar pero hay riesgos evitables, y la central nuclear de Garoña es un riesgo cierto pero evitable”, ha declarado el Lehendakari, quien recuerda que las instituciones vascas, de la misma forma que los partidos políticos, se han posicionado “de manera unánime” en contra de su reapertura.

Además, para paliar las consecuencias del aumento del precio de la energía, el Lehendakari aboga por unas tarifas eléctricas diferentes en Euskadi para la industria dado el importante peso que el sector tiene sobre el PIB, y evitar así que repercuta en la competitividad de las empresas vascas.

Precisamente ayer el Parlamento Vasco no consiguió aprobar una declaración institucional en contra la reapertura de Garoña ante el rechazo del PP, formación que a juicio de Urkullu continúa en la tónica de la “recentralización” y “mirando permanente a Madrid”. Según asegura, se trata de una postura que mantiene también en otras cuestiones como las relacionadas con los ámbitos de paz y convivencia, utilizando discursos que al igual que los que emplea Sortu, forman parte de “pasado”. Para el Lehendakari son debates que deberían abordarse de forma tranquila y discreta en la ponencia parlamentaria, en vez de debatirse “pleno tras pleno” cuestiones internas que afectan a ambas formaciones.

En esta misma línea, Urkullu considera que la petición realizada recientemente por el Delegado del Gobierno español, Javier de Andrés, para aumentar la presencia de efectivos de la Guardia Civil en Euskadi se enmarca en esta estrategia de “recentralización” y de intentar “laminar la singularidad vasca”. Así, el Lehendakari ha insistido una vez más en la necesidad de establecer cauces bilaterales de diálogo con el Gobierno español para atender a los asuntos que considera de Estado, y lamenta la falta de respuesta del presidente Mariano Rajoy.

Preguntado sobre el proceso judicial en el que está inmerso el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, así como las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, el Lehendakari considera necesario y urgente “profundizar en el diálogo” entre los gobiernos español y catalán. “No hay más solución posible que una solución legal y pactada”, ha añadido.

En otro orden de cosas, el Lehendakari no ha ocultado su deseo de que la final de la Copa del Rey entre el Alavés y el FC Barcelona se dispute en el estadio de San Mamés, para que en este lugar se dé el "hermanamiento" entre las aficiones vascas y la catalana. “Pero si no puede ser, no puede ser”, ha declarado Urkullu, quien sí ha confirmado su asistencia a dicho evento.