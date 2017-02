La ausencia de un parlamentario de EH Bildu provocará que en una próxima sesión se vote la alternativa propuesta por PNV y PSE, de esperar a la evaluación de la anterior reforma de 2014.

16/02/2017

VITORIA-GASTEIZ – El pleno del Parlamento vasco ha rechazado crear una comisión para debatir la reforma fiscal como solicitaban EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que han contado con el apoyo del PP. Sin embargo, la enmienda de PNV y PSE de esperar a que se evalúen los resultados de la anterior reforma fiscal de 2014 para adoptar nuevas decisiones será sometida de nuevo a votación en una nueva sesión al haberse producido un empate a 37 votos, debido a la ausencia de un parlamentario de la coalición soberanista.

La portavoz de EH Bildu, promotora de la proposición, Leire Pinedo, ha recordado que en dos años, debido a las malas previsiones de las recaudaciones de ingresos, se han dejado de recaudar 1.015 millones de euros, “pero lo más triste no es el fallo en la estimación sino las consecuencias que tiene en la ciudadanía”, ya que afecta a los servicios públicos de calidad y la reforma en vigor “ha llevado a los presupuestos al estancamiento y no contribuyen al desarrollo de la sociedad” que, a su juicio, reclama “grandes acuerdos de país” y debates abiertos a las aportaciones de los agentes socioeconómicos, académicos y políticos.

Desde Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra, ha considerado que “ya es hora de que el Parlamento asuma su competencia y lidere el sistema tributario, para lo que ha propuesto la creación de una ponencia, y ha denunciado que en los tres territorios de Euskadi existe un desequilibrio entre ingresos y gastos, “pero no sólo por la crisis sino porque en época de bonanza las instituciones hicieron reformas para reducir las rentas de capital, se bajaron los impuestos a los que más tenían”.

Por distintas razones, el PP también ha apoyado la propuesta para crear la ponencia parlamentaria porque, según ha dicho su portavoz, Antonio Damborenea, “la clave no está en que el Gobierno vasco necesita más dinero sino en una mejor eficiencia en el gasto” y ha denunciado que “sociedades y entes no se ha cerrado ninguno, aunque no sirvan para nada, y altos cargos tenemos cada vez más”, tras lo que ha afirmado que “cuando se dice que los ricos van a pagar más se van y nos toca pagar más a los de siempre, a las rentas más bajas”, por lo que ha advertido a los grupos de la Cámara que “si quieren que las grandes empresas paguen más impuestos, apoyen a Cristóbal Montoro” en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, PNV y PSE han rechazado la propuesta porque, como se recoge en su acuerdo de gobierno, es necesario esperar a los resultados de la reforma fiscal de 2014 antes de adoptar nuevas medidas, “que es lo que toca ahora”, según ha afirmado la parlamentaria jeltzale Josune Gorospe, quien también ha indicado que las previsiones presupuestarias tampoco se cumplieron cuando EH Bildu gobernaba en Gipuzkoa y ha reprochado que planteen la creación de una ponencia en el Parlamento vasco cuando las competencias les corresponden a las Juntas Generales de los tres territorios.

Y la portavoz del PSE, Alexia Castelo, ha indicado que “los socialistas no creemos en un debate de cómo hay que subir o bajar los impuestos, queremos que paguen todos y que pague más lo que más tienen; pero el sistema fiscal necesita también estabilidad”.

Por otra parte, sin embargo, el pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una “modificación puntual” de la Ley de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogoratu), para aumentar en uno los integrantes de su Consejo y que los cinco grupos presentes en la Cámara cuenten con representación propia.

Sin embargo, y a pesar del amplio consenso, el debate de la iniciativa ha servido para reprochar al PP que acepte apoye la modificación que le permitirá entrar en el Consejo de Gogoratu, cuando en su día no apoyó su creación y ha anunciado que no asistirá a los trabajos de la ponencia parlamentaria sobre memoria y Convivencia.