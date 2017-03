“La intención es conseguir el consenso más amplio posible, pero si no se logra las mayorías democráticas resultan igualmente válidas”, añade el portavoz jeltzale en la Cámara vasca.

01/03/2017

VITORIA-GASTEIZ - El Parlamento Vasco decidirá las bases políticas, económicas y sociales sobre las que se desarrollará el nuevo estatus político; una vez fijadas esas bases, se encargará a una entidad u organismo autónomo la elaboración del texto articulado, con la participación de la sociedad; finalmente, el texto articulado volverá al Parlamento para su tramitación. Ese es el camino que propone EAJ-PNV para concretar el nuevo estatus jurídico-político que se propondría a la ciudadanía vasca, ha explicado esta mañana el portavoz jeltzale, Joseba Egibar.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Egibar ha recordado que se tiene que dar a Elkarrekin-Podemos –que tiene grupo nuevo en la Cámara- un plazo –hasta verano- para que solicite las comparecencias que considere pertinentes y pueda presentar su propuesta por escrito. Y en ese tiempo, “el resto de grupos tenemos la oportunidad de actualizar las ya presentadas”, ha añadido. En este punto, ha adelantado que EAJ-PNV ha ratificado en su Asamblea las once bases que presentó en la anterior legislatura y, por lo tanto, mantendrá su propuesta.

“Y de verano a final de año tenemos que acordar las bases políticas que sustentarán el texto articulado”, ha señalado. “La intención es conseguir el consenso más amplio posible pero si no se logra ese consenso las mayorías democráticas resultan igualmente válidas”, ha puntualizado.

Egibar ha aclarado que es al Parlamento a quien corresponde “fijar las bases políticas, sociales y económicas sobre las que se desarrollará el nuevo proyecto político”. En ese sentido, ha recordado que el PNV y el Partido Socialista –que comparten gobierno- tienen puntos de vista diferentes en lo referente al fondo de esta cuestión, “y los dos partidos hemos acordado que cada uno puede defender su posicionamiento libremente en esa ponencia”.

Tras apuntar que “esas bases no serán un resumen de todas las aportaciones ya que algunas formaciones políticas no creen que un nuevo estatus político sea necesario”, ha considerado que “si se consigue un consenso absoluto, mejor, pero eso es soñar y se decidirá por mayoría cuáles son las bases políticas”.

A partir de ahí, EAJ-PNV es partidario de encargar la redacción del texto articulado –sobre las bases fijadas en el Parlamento- a un organismo o entidad autónoma, que podría ser Eusko Ikaskuntza –como ya hizo en tiempos de la República- u otro –todavía no está decidido-. Pero el organismo elegido “necesitará apoyo para hacer ese trabajo; y ahí, nosotros decimos que hay que contar con la participación de la sociedad”, ha subrayado. EAJ-PNV plantea un plazo de 8 meses para redactar el texto articulado, que volvería al Parlamento y “los grupos que lo apoyemos pondríamos en marcha” su tramitación. “Para el 2018, el ecuador de la legislatura, ya tendríamos el proyecto desarrollado y en el Parlamento”, ha calculado. “Esta es nuestra intención; hemos trasladado esa propuesta al resto de grupos parlamentarios y veremos el calendario que fija la ponencia”, ha apostillado.

En lo relativo al derecho a decidir, Egibar se ha mostrado convencido de tiene que se tiene que realizar “un ejercicio amplio, comprometido y vinculante; y ahí está, precisamente, la clave”. “Todos sabemos que el Estado que tenemos enfrente no va a perder su estructura de estado; por lo tanto, está claro que si queremos un relación bilateral y de igualdad, nosotros también tenemos que ser estado”, ha considerado. En ese sentido, ha planteado la posibilidad de barajar fórmulas que hasta ahora no se han contemplado como, por ejemplo, una relación confederal de Euskadi y Cataluña con el Estado, que te permite “ser independiente porque tú eres estado soberano y decides qué quieres compartir con otro estado”. Tras recordar que “la propia Europa es el ejemplo más claro” de confederación, se ha preguntado “¿por qué no van a poder tener la nación vasca o la catalana estructura de estado?”

“Sobre todo esto hay que hablar claro; y este proyecto nos ofrece la oportunidad de decidir qué proyecto de pueblo queremos, empezando por el sistema de educación, pasando por la Sanidad, la Justicia, las infraestructuras, las relaciones exteriores…”, ha finalizado.