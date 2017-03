La iniciativa antinuclear llama a la sociedad alavesa a respaldar la manifestación que recorrerá las calles de Vitoria el próximo 18 de marzo.

04/03/2017

VITORIA-GASTEIZ – Un centenar de personas en representación de distintos sectores de la sociedad alavesa han suscrito el manifiesto “Cerrar Garoña es posible con un compromiso real y compartido”, solicitando a los partidos políticos que consideren una prioridad el cierre de la central nuclear burgalesa y en el que se incluye la convocatoria de una manifestación en Vitoria el próximo 18 de marzo.

En un acto celebrado en la Plaza del Matxete de Vitoria, los portavoces de la Iniciativa “Araba sin Garoña” Irantzu Lekue, en euskera, y Javier Argote, también presidente de la Asociación de Concejos de Álava, en castellano, han dado lectura al manifiesto que se presentó el 24 de marzo de 2012 en el frontón Ogeta y en el que 250 entidades alavesas de todo tipo “instaban a la representación política del territorio y a las instituciones estatales competentes a emprender las actuaciones necesarias para hacer respetar la voluntad popular mayoritaria der al sociedad alavesa”, solicitando el cierre definitivo de la central nuclear burgalesa pero ubicada a escasos kilómetros de Vitoria.

Ambos portavoces han señalado que entonces se consiguió, gracias al trabajo unitario de organizaciones sociales, sindicales, vecinales y de los conejos que todas las fuerzas políticas se pronunciaran a favor del cierre definitivo de Garoña pero “desgraciadamente, las declaraciones de intenciones no son suficientes para conseguir el objetivo perseguido” y ha recordado que en 2017, tras cuatro años del cierre de la central nuclear, “estamos a las puertas de que el Gobierno del PP emita una orden dando luz verde a su reapertura”.

Sin embargo no responsabilizan únicamente al PP de esta posibilidad sino también “a la falta de implicación de los partidos políticos que defienden en público el cierre de la central pero no ponen sobre la mesa los instrumentos necesarios para llevarlo a efecto” e, incluso, el actual diputado general de Álava no ha puesto en marcha la comisión interinstitucional que se le requirió cuando tomó posesión.

Por ello, han afirmado que “ya es hora de mojarse, de poner en valor la mayoría tanto social como parlamentaria. Ha llegado la hora del compromiso expreso de poner el cierre de Garoña encima de la mesa de negociaciones” y, para ello, emplazan a los partidos políticos con representación en Álava “a supeditar cualquier eventual acuerdo con el Gobierno del PP a que la preceptiva orden ministerial sea contraria a la reapertura de la central”.

Asimismo, Lekue y Argote han demandado “eficacia en la acción política y no iniciativas que sólo parecen buscar un efecto placebo” y, en este sentido, solicitan “que Garoña sea un tema prioritario al abordar las negociaciones de los presupuestos generales del Estado, así como en cualquier negociación que se tenga en relación con el Ministerio de Energía”.

Finalmente, han asegurado que “para la ciudadanía alavesa sí existe una línea roja, que es el respeto a la voluntad popular mayoritaria que lleva dos años solicitando el cierre de la central nuclear” y para evitar que se traspase esa línea, la plataforma “Araba sin Garoña” ha efectuado un nuevo llamamiento a la sociedad alavesa para que el próximo 18 de marzo vuelvan a llenar las calles de Vitoria.

Entre los firmantes del manifiesto figuran los actores Karra Elejalde y Unax Ugarte, la gimnasta Almudena Cid, los escitores Bernando Atxaga y Toti Martínez de Lezea, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, el ex alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, y los Celedones antiguo y actual Iñaki Landa y Gorka Ortiz de Urbina.

LISTADO MANIFIESTO 100.pdf (281 Kb)