En la declaración leída al final de las concentraciones se ha destacado la necesidad de vincular “memoria y futuro”.

10/03/2017

VITORIA-GASTEIZ – Las instituciones y distintos colectivos vascos han mostrado su solidaridad con las víctimas del terrorismo, en un acto celebrado en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria que ha tenido una duración de cuatro horas y al final del cual se ha leído una declaración destacando la necesidad de vincular “memoria y futuro”.

Con motivo de la celebración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el 11 de marzo, representantes de las instituciones y de colectivos sociales, económicos y culturales, así como víctimas y asociaciones de víctimas del terrorismo, se han ido turnando durante 15 minutos en la plaza de la capital alavesa; una concentración ininterrumpida que han iniciado a las 9 de la mañana el lehendakari Íñigo Urkullu y su Gobierno. A lo largo de la mañana se han ido pasando el testigo los distintos colectivos, entre los que se encontraban también dirigentes religiosos, tanto católicos como musulmanes. A destacar que en la representación del Parlamento vasco se encontraban parlamentarios de todos los grupos de la Cámara, incluyendo a EH Bildu, mostrando su solidaridad con las víctimas del terrorismo junto a los representantes del PP.

Al finalizar la prolongada concentración, el presidente del Consejo vasco de participación de Víctimas del Terrorismo, José Luis de la Cuesta, ha dado lectura a una declaración del Gobierno en la que se recogen “palabras cargadas de afecto, solidaridad y empatía y de reconocimiento sincero a los errores cometidos y de invitación a recorrer juntos un camino de presente y futuro”.

En este sentido, ha señalado que “no siempre lo que hicimos estuvo bien hecho” y que hasta primeros de los años 90 “las instituciones llegamos tarde a la causa de las víctimas” y que el Gobierno vasco “ha venido haciendo autocrítica y ha perdido perdón por ello a las víctimas de todos los terrorismos por la desatención que sufrieron, en especial en las décadas de los 70 y 80” y ha reiterando que “debimos reaccionar antes y hacerlo mejor y más unidos”.

Tras recordar el camino realizado, ha afirmado que queda otro por recorrer y que las políticas de víctimas seguirán orientando el cumplimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación “bajo el principio de igualdad de derechos de las víctimas”, para evitar la discriminación entre ellas y rechazar cualquier equiparación de las causas que provocaron su victimización.

Según ha manifestado José Luis de la Cuesta, el final de ETA no puede suponer pasar página sin crítica explícita sobre lo sucedido” y se comprometen a que la memoria y el honor de las víctimas no queden relegadas por una mirada al futuro que olvide el pasado, ya que “las familias de ls víctimas asesinadas y todas las víctimas deben saber que no hay nada que justifique lo que sufrieron, que nada tiene un valor mayor que la dignidad humana”.

Por ello, ha concluido que las políticas de víctimas han estado vinculadas con la mirada al pasado, que es y seguirá siendo necesario, pero que “estamos impulsando un camino que vincule memoria y futuro. Junto a ello, el reto es construir éste camino juntos. Una memoria crítica del pasado que se proyecta a la construcción de la convivencia en el presente y en el futuro y que busca la unidad entre víctimas y sociedad y la unidad de las distintas sensibilidades políticas en la solidaridad con las víctimas”.