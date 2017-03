La formación morada ha registrado en el Parlamento de Vitoria una enmienda de totalidad al proyecto presupuestario y otras 440 parciales, por un importe de1.590 millones de euros.

23/03/2017

VITORIA-GASTEIZ – Elkarrekin Podemos ha registrado una enmienda de totalidad a los presupuestos generales de la comunidad Autónoma para e1 2017, al considerar que no responden a un modelo social sino para seducir al PP y, además, ha presentado otras 440 enmiendas parciales, que suponen un importe de 1.590 millones de euros.

Tras presentar la enmienda en el Registro de la Cámara, el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha indicado que solicitan la devolución del proyecto presupuestario al Gobierno vasco ya que tiene que ser reelaborado porque “está hecho para seducir al PP y está muy lejos de lo que debe de ser un modelo económico y social y, además, no ha habido ningún voluntad de mejorar los ingresos”.

Según ha explicado Martínez, las 440 enmiendas presentadas por la formación morada representan un importe total de 1.590 millones de euros, es decir, el 14 % del presupuesto, y “hemos enmendado uno de cada ocho euros de lo planteado por el Gobierno”, y se dirigen especialmente a las entidades y organismos públicos.

A su juicio, “simplemente con reducir el salario de los altos cargos en un 15% se ahorraría 1,6 millones de euros, recortando a la mitad los asesores y personal de libre designación otros 2 millones, y suprimiendo los gastos superfluos como revistas y publicaciones otros 10 millones”.

Lander Mrtínez ha afirmado que “hemos demostrado que se podía presentar otro presupuesto más social, más equitativo y racional”, consiguiendo 37 millones en la partida destinada a protocolo, dietas y seguridad privada”, lo que les permitiría aumentar en un 7% la partida de educación, en un 9,5% la de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y en un 425% la destinada a las políticas de igualdad de género.

Elkarrekin Podemos también considera que sus enmiendas demuestran que era posible un “presupuesto más sensible con las demandas de la ciudadanía”, para lo que proponen posponer lo que no tiene el apoyo de los ciudadanos, entre los que ha citado las prospecciones de gas en Vitoria y el tranvía de Leioa. Igualmente, respecto al Tren de Alta Velocidad, proponen paralizar el pago de 135 millones en sobrecostes asociados a los tramos en construcción y posponer los pagos en los tramos no iniciados.

Por todos ello, Martínez ha afirmado que “si era posible un presupuesto más social, sin superar los límites de gasto, sin endeudar al Gobierno, y que con una reforma fiscal dirigida a que paguen más quienes más tienen hubiera permitido aumentar de forma sustancial las partidas de gasto social e inversión productiva para crear más empleo y de mejor calidad”.