La coalición soberanista afirma que son malos en “cantidad y calidad”, mientras que la formación morada denuncia que no tienen en cuenta las demandas sociales.

30/03/2017

VITORIA-GASTEIZ – El pleno del Parlamento vasco ha rechazado, con los votos de los socios de ejecutivo PNV y PSE y el apoyo del PP, las dos enmiendas de totalidad presentadas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos al proyecto presupuestario de Euskadi para 2017, que solicitaban su devolución al Gobierno, al considerar que “son malos en calidad y cantidad” y “no responden a las demandas de la ciudadanía”.

El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha sido el encargado de presentar el proyecto presupuestario en el pleno de la Cámara. Así, ha recordado que ascienden a 11.059 millones de euros, de los que el 76 % se destinan a gasto social, y ha anunciado que a lo largo de 2017 “se van a producir importantes hitos en el terreno fiscal y financiero”.

Azpiazu también ha agradecido el esfuerzo de los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo, a pesar de haber constatado que EH Bildu y Elkarrekin Podemos “se alejaban ostensiblemente” del proyecto presupuestario, mientras que con el PP compartían un diagnóstico común “incorporando iniciativas que no desvirtúan el proyecto presentado por el Gobierno”.

LA VISIÓN PRESUPUESTARIA DE LA OPOSICIÓN

El portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, ha sido el encargado de defender la enmienda de totalidad presentada por su grupo porque, según ha afirmado, “es un presupuesto malo en cantidad y calidad y va a ser aprobado por un mal acuerdo, que ha sido pactado en secreto y fuera de nuestro país con la fuerza que más rechazo tiene en esta tierra”.

Casanova ha insistido en que su grupo había planteado al Gobierno una voluntad sincera de diálogo, la necesidad de una reforma fiscal que garantizase los ingresos y la reordenación del gasto “y el PNV nos ha dicho no, no y no. No ha querido negociar con EH Bildu porque lo estaba haciendo con el PP en Madrid” y ha advertido a los jeltzales de que si respaldan los presupuestos del Estado en el Congreso “serán cómplices de los recortes”.

Por su parte, desde Elkarrekin Podemos Lander Martínez y Jon Hernández se han repartido el tiempo de su intervención. Martínez ha denunciado que el proyecto presupuestario no tiene en cuenta ls demandas sociales, se olvida de las principales preocupaciones de la sociedad, como son el empleo y la igualdad y no aborda la reforma fiscal, que considera que debe de ser progresiva, porque “para el Gobierno PNV-PSE solicitar más compromisos a los grandes poderes del país supone una línea roja”.

Hernández también ha defendido “una fiscalidad más justa para tener unos presupuestos más justos, pero estos son continuistas y conservadores, que no van a molestar a las élites ni vas a dar respuesta a los que más necesitan; por el contrario traen más recortes y trabas”.

LA OPINIÓN DEL GOBIERNO Y SU SOCIO

Por el contrario, desde los grupos del Gobierno, PNV y PSE, se ha responsabilizado a la oposición de falta de voluntad para llegar a acuerdos.

Desde el PNV, Joseba Egibar ha respondido a Casanova diciendo que “si quiere marcar terreno tienen que hacer una oferta a quien está en el Gobierno y a EH Bildu les entra vértigo a la hora de alcanzar acuerdos” y ha matizado que “es imposible alcanzarlos si se deja fuera la Y vasca”; mientras que la también jeltzale Josune Gorospe ha dado la réplica a Elkarrekin Podemos, a quienes ha dicho que “el tercer problema de la ciudadanía vasca somos los políticos con nuestros conflictos” y les ha reprochado el no haber respondido a la oferta de un diálogo realista.

La socialista Susana Corcuera ha respondido a la coalición soberanista que su enmienda de totalidad “son excusas de último momento porque no ve claro como ser el grupo imprescindible de la oposición” y ha afirmado que “una cosa es cargar las tintas y otra tirar el tintero”. A los portavoces de Elkarrekin Podemos les ha reprochado que “proponen hacer tabla rasa como si nada de lo que se ha hecho hasta ahora sirviese hasta que han llegado ellos” y ha puntualizado que “piden aquí lo que no hacen donde gobiernan”.

Y el portavoz del PP, Antonio Damborenea, en referencia a EH Bildu, ha indicado que “nuestro modelo no se basa en territorios sino en las personas, en libertad” y que “el Gobierno debe de garantizar la igualdad de oportunidades, no la fiscalidad”.

Sorpresivamente, Damborenea ha utilizado su turno de respuesta a Elkarrekin Podemos para mostrar su malestar por las palabras que Egibar ha dirigido a EH Bildu tratando de restar importancia al acuerdo alcanzado con el PP. El parlamentario popular ha advertido que “el acuerdo va más allá de estos presupuestos y es para cumplirlo”.