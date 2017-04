La proposición, que sólo ha contado con el voto en contra del PP, también invita a los gobiernos español y francés a que coadyuven en el proceso de desarme.

06/04/2017

VITORIA-GASTEIZ – El pleno del Parlamento vasco ha aprobado una proposición no de ley que se suma a otras iniciativas similares en las que se solicita a ETA que el desarme se produzca en un solo acto y sea unilateral, definitivo y verificable, y también reclama a los gobiernos español y francés a que ayuden en este proceso.

La iniciativa ha sido presentada por PNV y PSE y ha contado con el respaldo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, mientras que el PP ha votado en contra, ante el anuncio de que ETA procederá a su desarme este sábado, 8 de abril, en la localidad francesa de Baiona.

En el texto, la Cámara de Vitoria “insta a ETA a realizar en el más breve espacio de tiempo un único acto de desarme unilateral, completo, definitivo y verificado” y también solicita a la Comisión Internacional de Verificación “que continúe desarrollando sus buenos oficios para culminar este objetivo”.

Asimismo, valora favorablemente la implicación de personas y entidades de la sociedad civil en su contribución al logro de este fin e invita al Gobierno vasco “a continuar desarrollando gestiones de apoyo a un acto de desarme final con garantáis de legalidad y seguridad”. Igualmente, invita “a los gobiernos español y francés a coadyuvar a la culminación del desarme de ETA”.

Durante el debate, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha destacado la importancia de l decisión tomada por ETA hace 5 años de abandonar la violencia “pero no ha acertado sobre el desarme”, tras lo que ha señalado que “las armas no son anecdóticas, no son sólo hierro, hay que saber para qué se han utilizado, que era para conseguir fines políticos” y h matizado que “ETA no la creó Euskal Herria, la crearon algunos sin el permiso del pueblo”.

También el parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, ha mostrado su esperanza que con la entrega de las armas se puedan esclarecer algunos asesinatos que siguen sin resolver, ha destacado que el del sábado “se trata de un acto legal donde quienes hasta ahora siguen fuera de la ley depositen en quienes hacen cumplir la ley lo que les queda de amenazar a la sociedad” y ha firmado que “no hay concesiones a cambio de lo que a ETA le queda hacer, que es desaparecer”.

SATISFACCIÓN Y MOMENTO HISTÓRICO

Desde EH Bildu, Julen Arzuaga ha asegurado que afrontaba el debate “con alegría y satisfacción porque nos encontramos ante una buena noticia”, ya que el sábado se va a abrir un nuevo escenario y una nueva fase; “se va a producir el paso de ETA a favor de la paz, un momento histórico, un punto de inflexión”, pero ha recordado que también hay otros agentes que han de coadyuvar, El primero ETA, que va a ser una organización desarmada e inocua, pero también existen otras expresiones de violencia” y ha comparado la actitud del PP con la que mantuvo el Frente Nacional en Francia.

Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha indicado que este sábado “ni empieza ni termina el proceso de paz” y que “será complicado sonreír por el recuerdo de las víctimas”. A su juicio, “el desarme no llega 5 años tarde, llega tarde 5 décadas” y ha afirmado que el sábado toca hablar de ETA, pero no ha sido la única violencia. También ha habido una violencia cultural que tenía que ver con la palabra y los gestos y que también hay que desarmarla porque era tan destructiva como la primera”.

Por el contrario, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, ha afirmado que el texto era “desafortunado tanto en el fondo como en la forma” porque “es humillante para un Parlamento democrático que se inste a una organización terrorista como si fuera un agente más. No se puede poner al Parlamento en pie de igualdad con una organización terrorista”.

Según ha dicho Alonso, “es bueno que ETA asuma su derrota y que no pueda tener ningún precio a cambio. La noticia del sábado es que la democracia ha derrotado al terrorismo y este Parlamento no puede hurtar este hecho” y ha preguntado a los proponentes de la iniciativa si lo hacían “por convicción democrática o por cálculos políticos”, tras lo que ha manifestado que “ETA comenzó a morir por inanición cuando se ilegalizó a su brazo político”.