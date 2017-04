El presidente del Euzkadi Buru Batzar no ve vinculación alguna entre la entrega de armas y el acercamiento de presos, pero cree que otra política penitenciaria “sería bueno” para la convivencia en Euskadi.

10/04/2017

BILBAO - “A pesar de las dificultades, a pesar de que ha sido atípico, a pesar de que ETA ha tardado muchísimo en desarmarse, lo importante de este proceso es que se ha hecho. Es una tarea menos que hay que hacer y un paso más hacia lo que de verdad importa: que ETA desaparezca de una vez y para siempre de nuestras vidas y que lo haga sin tanto retraso como con el desarme”. Esta es la principal valoración que hace Andoni Ortuzar, presidente del Euzkadi Buru Batzar, de la entrega de armas que el pasado sábado tuvo lugar en Iparralde.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, el líder jeltzale ha abogado por “pasar la página del desarme”, una página “necesaria de pasar. Probablemente habría que haberlo hecho hace muchísimo tiempo y en otras condiciones, pero ha tenido que ser así. Pues bienvenido sea: bien está lo que bien acaba. Se ha producido el desarme y ahora toca mirar hacia adelante, hacia el futuro”.

Ortuzar ha pedido “que no se me malinterprete” antes de establecer una comparación entre dos noticias que coincidieron el sábado en el tiempo: el desarme de ETA y la inauguración de la Línea 3 del Metro de Bilbao. “Para mí fue más importante lo del Metro que lo del desarme ya que la inauguración de la línea 3 es una señal de lo que avanza hacia el futuro, y el desarme fue un hecho que nos ayuda a pasar página al pasado. Y lo que Euskadi necesita es futuro”.

Preguntado por el periodista por el papel que en este proceso ha desempeñado el Lehendakari, Ortuzar ha asegurado que Urkullu, y con él su equipo en el Gobierno Vasco, “ha estado de facilitador y ha hecho muchas gestiones desconocidas. También ha puesto sobre la mesa condiciones para que las cosas no se hicieran de cualquier manera, para que nadie pudiera decir que el acto de desarme era una reivindicación de los que habían usado las armas, una romería o todos esos calificativos que hemos oído desde Madrid. No lo ha sido. El sábado fue un día en el que las cosas estuvieron medidas. Sobre todo, la parte sustancial del desarme, que era la entrega de información y a quién se le entregaba, cumplió con esa legalidad que el Gobierno Vasco y todos queríamos. Y el acto de la tarde transcurrió por unos parámetros razonables, y los mensajes que se lanzaron desde la plaza de Baiona fueron bastante generales, hablando de las víctimas o de la violencia que no debía haber existido. Yo creo que la labor sorda y callada que ha desarrollado el Lehendakari ha dado sus frutos”, ha afirmado el presidente del EBB.

También a preguntas del entrevistador, Ortuzar ha sido contundente a la hora de no mezclar el desarme de ETA con los presos de la organización, pero ha abogado por otra política penitenciaria que contribuya a la consolidación definitiva de la convivencia en Euskadi. “Yo no creo que hay que mezclar desarme con presos. Yo ya reivindicaba antes del desarme, y la sigo reivindicando ahora, una política penitenciaria distinta, pero sin mezclar los planos. No hay que hacer gestos con los presos porque el sábado haya habido el desarme: hay que hacerlo en todo caso, porque es bueno para el proceso de convivencia y porque es bueno para ir resolviendo las consecuencias de años de terrorismo. Basta con aplicar la legislación ordinaria. Hay que ir desmontando la excepcionalidad en la que ha vivido esta cuestión durante tantos años, mientras existía ETA. Hay que ir dejando de lado esas disposiciones excepcionales y cumplir el Código Penal. Para los que son tan amantes de la legalidad española, simplemente lo que hay que hacer es coger el Código Penal, la Ley de Instituciones Penitenciarias y la Constitución y ver dónde están los derechos de los reclusos y cómo cumplimentarlos”.

En este sentido, Ortuzar ha afirmado que él sí detecta “un cierto cambio de cara al futuro” en el Gobierno de Rajoy, “seguramente porque no le queda más remedio. Al PP y al Gobierno de Rajoy lo que les sucede ahora es que venimos de tantos años con este tema en primera página de su relato político que ahora les es muy difícil cambiar. Tienen que hacer pedagogía entre sus propias bases, pero yo estoy convencido de que va a haber cambios”.

También ha abogado el líder jeltzale por la incorporación del PP vasco a la Ponencia de Memoria y Convivencia. “No tiene sentido que quede autoexcluido de un foro en que se va hablar del futuro de este país y en el que tienen que estar todos los actores que tienen algo que decir, y el Partido Popular es por supuesto uno de ellos. A partir de ahí, y aunque sé que es muy difícil que lo puedan hacer de la noche a la mañana porque han sufrido como han sufrido, creo que tienen que ir quitándose la pesada mochila del pasado que tienen, porque les está impidiendo ver y avanzar hacia el futuro de este país”.