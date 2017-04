El presidente del Euzkadi Buru Batzar afirma que tanto EAJ-PNV como las instituciones vascas “tenemos la conciencia muy tranquila con lo que hemos hecho” en el proceso de desarme de ETA.

11/04/2017

BILBAO - El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, ha asegurado que EAJ-PNV negocia “seriamente y duramente” con el Gobierno español un acuerdo en torno a los Presupuestos Generales del Estado que “sea relevante para Euskadi” pero, sobre todo, “que la sociedad vasca entienda”. Ortuzar ha concedido una entrevista a Radio Euskadi el mismo día en que el Parlamento Vasco se dispone a aprobar los Presupuestos de Euskadi para 2017, unas Cuentas que contarán con el apoyo de los dos partidos que integran el Gobierno de Iñigo Urkullu, el propio EAJ-PNV y el PSE-EE, además del PP. Ortuzar ha vuelto a dejar claro por enésima vez que no hay vinculación alguna entre unas Cuentas y las otras, “y eso lo sabe el PP de aquí y lo sabe directamente Rajoy”.

Ortuzar ha reconocido que los responsables del PP vasco “han estado listos y se han colocado muy bien” en la negociación de los Presupuestos Vascos, sabiendo rentabilizar políticamente “la grave metedura de pata que cometió la Izquierda Abertzale, que no quiso entrar a hablar en la negociación en los mismos términos que sí lo hicieron para la Diputación de Araba. Porque lo que sí pudo ser para la Diputación de Araba, un mes después fue imposible para el Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco. Algo ha pasado en medio para que la Izquierda Abertzale dé ese giro radical”.

El líder jeltzale ha reconocido una vez más que el PNV “está negociando en Madrid”, pero advierte de que se equivoca quien dé por hecho un respaldo de su partido al Gobierno de Rajoy. “Hasta que no termine la negociación, no sabremos si hay acuerdo”, ha dicho, señalando el 3 de mayo como fecha clave. “Ahí es donde nuestros votos son necesarios. De aquí al 3 de mayo vamos a seguir explorando todas las posibilidades”. ¿Qué objetivos persigue EAJ-PNV en esta negociación? “Vamos a esa mesa de negociación con voluntad de llegar a acuerdos, pero tienen que ser acuerdos relevantes para Euskadi. Y en eso estamos. No estamos negando nada, ni haciendo ningún paripé: estamos empezando a negociar duramente, seriamente, porque los temas que tenemos son importantes para este País y porque venimos de cinco años de una incapacidad para la relación con Madrid y con el Gobierno de Rajoy y del PP. Afortunadamente, ahora las cosas han cambiado. La correlación de fuerzas no es la anterior, ya no hay mayoría absoluta y tienen necesidad de entrar en conversaciones con otros, y en eso vamos a estar”.

Preguntado por los temas objeto de negociación, Ortuzar ha sido claro en su respuesta: “La llamada ‘Agenda Vasca’. Y la ‘Agenda Vasca’ incluye muchos temas. Está el sistema completo del Concierto Económico; están todos los temas de infraestructuras, porque es increíble que Euskadi esté todavía como está en los temas de Alta Velocidad; tenemos todos los temas energéticos, tarifas eléctricas que lastran muchísimo la competitividad de nuestras empresas; hay temas de autogobierno pendientes... Son cinco o seis años de incomunicación, y ahora no lo podemos arreglar en quince días. Esto va a llevar su tiempo, pero no estamos intentando ocultar nada: desde el principio hemos dicho que vamos con voluntad de acordar. Pero tiene que ser un acuerdo suficiente. Y, sobre todo, tiene que ser un acuerdo que la sociedad vasca entienda”.

EL DESARME: “UNA LABOR CORAL”

Preguntado por el relato sobre el desarme de ETA ofrecido en las últimas horas por la senadora del Partido Socialista francés Fréderique Espagnac, Ortuzar ha afirmado que, en su opinión, está “un poco novelado” porque “han pasado muchas más cosas”. Aunque ha admitido que, “evidentemente”, si Francia no se hubiera implicado el desarme no se habría producido, ha añadido que “si España le hubiera dicho a Francia que no lo veía, tampoco”. El dirigente nacionalista se ha mostrado convencido de que el desarme de ETA ha sido “una labor coral”. En su opinión, “la cosa ha sido mucho más compleja” que lo que recoge el relato de la representante gala, porque “ha habido mucha gente que ha participado”, además de “idas y venidas, inseguridades por parte de unos, por parte de otros y por parte de los Gobiernos” porque “esto es una cosa delicada”. “Ahora no se puede contar un cuento de Alicia en el País de las Maravillas, porque no ha sido así”, ha lamentado.

Ortuzar ha advertido de que, “probablemente”, ahora se vaya a disputar “una carrera para el medallero” del desarme de ETA, “visto que ha salido bien. Ya me hubiera gustado que todos los que hablan ahora hubieran hablado hace 15 días con esta rotundidad. Probablemente, nos habría resultado más fácil a todos poner en situación lo que sucedió el sábado, a primera hora de la mañana, cerca de Iparralde”. “Ahora todo el mundo reclama su parte de mérito”, ha observado, pero “lo importante del desarme era que se produjera, y cada uno tiene que estar satisfecho en la medida de lo que ha hecho y aportado”. En el caso de las instituciones vascas, según ha dicho, “han respondido a las peticiones que se les han cursado por diferentes instancias y han velado por que este proceso se hiciera bien y conforme a la legalidad. Tenemos la conciencia muy tranquila con lo que hemos hecho, tanto las instituciones vascas como el PNV”, ha concluido.

El presidente del EBB también se ha referido al Aberri Eguna que los vascos y las vascas conmemoraremos el próximo domingo. En el caso de EAJ-PNV, en la Plaza Nueva de Bilbao. “Este Aberri Eguna llega en un momento bueno para el Partido y para Euskadi. En un momento en el que se están cerrando páginas dolorosas del pasado y se puede mirar al futuro con esperanza. Si miramos por el retrovisor a lo que fue el Aberri Eguna de 1977, 40 años después vemos que la apuesta estratégica del PNV, el partido al que le ha tocado liderar el desarrollo institucional de Euskadi, está dando sus frutos. Nos disponemos a vivir un Aberri Eguna de celebración, pero también de fijarse metas para el futuro. Estamos en un proceso ‘cuasiconstituyente’ en el Parlamento Vasco con la Ponencia de Autogobierno. Tenemos por delante un reto muy, muy difícil, que es alumbrar un Nuevo Estatus, superar el apoyo que obtuvo el Estatuto de Gernika e intentar que la sociedad vasca se emocione y apoye un cambio para mejorar el bienestar y la capacidad de autogobierno que tenemos... Así que nos espera un día bonito si el tiempo nos respeta. Yo creo que todos los abertzales, no solo los del PNV, tenemos motivos este año para celebrar el Aberri Eguna”, ha asegurado.