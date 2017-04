En su discurso de Aberri Eguna, el presidente del EBB traslada a la Izquierda Abertzale y a ELA un “ofrecimiento sincero” para construir Euskadi “desde la colaboración y no desde la confrontación”.

17/04/2017

BILBAO - “Una Euskadi libre. Ese es nuestro empeño y ese es nuestro camino. Vamos a defender un Nuevo Estatus en el que se reconozca que Euskadi es una Nación, que somos un sujeto político en pie de igualdad y con una relación de bilateralidad con el Estado. Que sean las instituciones vascas las que gobiernen a los vascos y a las vascas. Y que seamos los vascos y vascas quienes decidamos nuestro futuro”. Con esta reflexión ha echado Andoni Ortuzar el cierre a su discurso de Aberri Eguna, pronunciado en la Plaza Nueva de Bilbao ante cerca de 4.000 afiliados y simpatizantes de EAJ-PNV. El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha hecho uso de la palabra antes que Ortuzar para reivindicar la “validez del modelo PNV. Tenemos que seguir siendo constantes porque tenemos la seguridad de que vamos en la dirección correcta y algún día alcanzaremos la meta: somos una nación y vamos a seguir avanzando con más democracia y pluralidad en pos de nuestro reconocimiento y libertad”, ha afirmado Urkullu.

Ortuzar ha querido iniciar su alocución con un mensaje de autoestima y confianza para la militancia jeltzale. “Nunca Euskadi ha sido más Nación que hoy. Jamás desde los lejanos tiempos del Reyno de Navarra nuestras gentes habían estado tan autogobernadas por instituciones fieles al País. Y en gran medida se debe a la acción del Partido Nacionalista Vasco. Mi primer mensaje es, por lo tanto, de autoestima y de confianza en el Partido, en todos nosotros y nosotras”, ha asegurado el dirigente nacionalista. Ortuzar también ha querido poner en valor la tarea de ‘intermediación’, ‘construcción de puentes’ o ‘zubilana’ que caracteriza al PNV, y lo ha ilustrado con un ejemplo. “La pasada semana, un antiguo compañero periodista me llamó para reírse un poco de mí y del tradicional don de la ubicuidad del PNV, diciéndome que me había visto con menos de dos horas de diferencia en una foto con ‘Txiki’ Muñoz y Otegi en Bilbao, y en otra con la representación empresarial vasca en Donostia. Le contesté que sí, pero que a las dos cosas había ido sin cambiarme de chaqueta, sino con el buzo PNV para ayudar a tirar para adelante a unos y a otros. Esa es también una labor importante que nos toca hacer, ‘zubilana’, hacer de puente entre las diferentes realidades de Euskadi. Euskadi es hoy afianzar la paz, Euskadi es hoy ayudar a crear empleo para los parados, animar a los jóvenes emprendedores y a los empresarios para que inviertan”, ha afirmado Ortuzar, quien también ha puesto a Urkullu como ejemplo de esa labor de ‘zubilana’. “El pasado sábado, el Lehendakari recorrió medio País. Por un lado, para que todos los detalles del desarme salieran bien. Por el otro, para inaugurar un nuevo tramo de Metro aquí en Bilbao. Estuvo ayudando a cerrar un pasado lamentable y fue a abrir caminos al futuro. En los dos sitios estuvo el Lehendakari. Y así seguiremos, estando donde haya que estar, bajando a los infiernos o tocando las puertas del cielo, siempre a favor de Euskadi, siempre con el bienestar de la sociedad vasca en la cabeza”. No pueden decir lo mismo, ha lamentado Ortuzar, “los que la semana pasada entregaron las armas”. “A mí no me gusta esa dinámica de señalar vencedores y vencidos, pero sí debemos hablar con claridad de un fracaso. Un fracaso estrepitoso. El fracaso de quienes pensaron que Euskadi se construía a tiros, que la libertad se ganaba matando gente. El sábado entregaron por fin las armas. Ojalá pronto nos entreguen lo que más queremos, lo más importante: su desaparición total”.

Pasada ya casi por completo la triste y negra página de ETA, Ortuzar cree que es hora de tender más puentes, también entre abertzales, y ha lanzado un ofrecimiento a la Izquierda Abertzale. “Yo soy de esos que sueña con una colaboración honesta entre abertzales, pero con las cosas claras. Durante los últimos cuarenta años unos hemos hecho construcción nacional y otros, destrucción nacional. Ha llegado el momento de que la Izquierda Abertzale asiente sus dos pies exclusivamente en el lado bueno, en el lado de la democracia y en el de las mismas reglas de juego para todos. Desde el respeto a todas las ideas y a las diferentes formas de sentirse vasco y abertzale, las posibilidades de colaboración entre el PNV y la Izquierda Abertzale son muchas. Y estamos dispuestos a explorarlas”. También a la dirección de ELA ha tendido Ortuzar la mano, no sin antes referirse a sus últimas críticas al PNV. “Además de oponerse a todo, además de decir que ‘no’ y de criticar a todo y por todo, ¿podemos esperar que algún día digan ‘sí’ a algo? ¿Cuándo les veremos arrimar el hombro, remando a favor, construyendo nación con nosotros?”, les ha preguntado a sus actuales dirigentes. A ellos y a los responsables de la Izquierda Abertzale ha dedicado su penúltima reflexión. “El asunto es si, desde un punto de vista abertzale, la confrontación es lo mejor para Euskadi. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos en la colaboración, en la cooperación. Siguiendo con el símil del metro o del tren, en lugar de trabajar para que nuestro convoy descarrile, les decimos que enganchen sus vagones al nuestro. Ahí queda nuestro ofrecimiento solemne y sincero a ambos”.

Para acabar, Ortuzar ha querido dejar una pregunta en el aire. “La bilateralidad entre Euskadi y el Estado es posible, claro que es posible. ¿Por qué si se ofrece ahora desde Madrid la cosoberanía a Gibraltar no vamos a poder tenerla también los vascos? Eso es lo que queremos y lo que demandamos”.

LOS TRES PILARES DEL LEHENDAKARI URKULLU

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha cimentado su intervención en tres pilares: la construcción ética, la construcción social y la construcción nacional. Urkullu ha renovado primero el compromiso ético del Lehendakari Agirre ahora que se cumplen 80 años de los bombardeos de Gernika, Durango y otras poblaciones vascas, y después el compromiso jeltzale contra la “sinrazón de ETA” en las cinco últimas décadas. Y ha rescatado algunos pasajes del documento ‘Elkarbizitzarako Bake Bideak’ aprobado hace 12 años para concluir que “el 8 de abril ha supuesto la certificación del valor de nuestra estrategia. No valen los atajos ni las revoluciones de la noche a la mañana. No vale la épica que olvida que lo más preciado es la vida de la persona y la convivencia entre diferentes. No vale el todo o nada. Vale el modelo de compromiso ético, el modelo de compromiso permanente”, ha asegurado.

Urkullu ha explicado también lo que entiende por construcción social de Euskadi. “Trabajar día a día para superar la crisis económica, para generar más y mejor empleo, para la solidaridad con las personas más desfavorecidas, para que nadie se quede en la cuneta. Para construir una Euskadi mejor para todos y todas los que aquí vivimos. Día a día. Compromiso de construcción social no sólo como elemento de cohesión interna sino como base de nuestra construcción nacional. Construir la Nación Vasca como comunidad social, como sujeto político colectivo”.

Y, finalmente, en el ámbito de la construcción nacional, Urkullu ha rescatado más párrafos del citado documento: “Abogamos por el respeto a la voluntad popular y el derecho de la sociedad vasca a decidir libre y democráticamente su futuro político. Y abogamos también por respetar el derecho que nos asiste a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma Vasca, Nafarroa e Iparralde a decidir libremente las relaciones que deseamos mantener internamente entre todos los Territorios Vascos”. Para concluir que en EAJ-PNV “tenemos la convicción que nos otorga haber sabido avanzar con una estrategia firme, compartida y clara al servicio de Euskadi. La estrategia de la construcción progresiva de la Nación Vasca se ha demostrado eficaz. La causa del Pueblo Vasco continúa. Reconocimiento y respeto a la Nación Vasca. Crecer como País. Tenemos que seguir siendo constantes porque tenemos la seguridad de que vamos en la dirección correcta y algún día alcanzaremos la meta. Somos una nación y vamos a seguir avanzando con más democracia y pluralidad en pos de nuestro reconocimiento y libertad”.