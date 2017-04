Podemos propone un modelo de Estado en el que se pueda convivir, en el que todo el mundo se sienta reconocido, cómodo y que la ciudadanía vasca tenga la última palabra.

BILBAO - Bajo el lema “Aberri irekia/patria abierta” a lo largo de toda la jornada del domingo Podemos Euskadi ha organizado en la Morada, su sede social en Bilbao, una serie de talleres y mesas redondas con la intención de reflexionar sobre el concepto de “patria”. Nagua Alba, secretaria general de Podemos Euskadi y diputada de Unidos Podemos en el Congreso, y el escritor Bernardo Atxaga han protagonizado el acto central del día.

Alba ha declarado que en Podemos Euskadi “conmemoramos el Aberri Eguna desde la reflexión, celebrando que la patria no es una idea o un sentimiento unidimensional, sino que es un concepto mucho más amplio que nos incluye a todas” y ha puntualizado que “lo hemos dicho muchas veces, nuestra patria es la gente”.

Ahondando en esa idea, la líder del partido morado ha añadido que “la patria es plural y diversa, no se limita a una identidad nacional sino que las incluye a todas. La patria se defiende dando prioridad a sus necesidades sociales y luchando por sus derechos”.

Además ha recordado que “en este Aberri Eguna nos reunimos para la serenidad que da el creciente clima de paz y convivencia en Euskadi, encontrarnos con todos para hablar. Los nuevos tiempos requieren visiones más amplias, por eso invitamos a la sociedad a definir juntos y juntas un nuevo concepto de patria, sin esencialismos, y del que hagan parte todas las personas aunque no nos identifiquemos con los mismo símbolos”.

Podemos Euskadi cree que la patria vasca ha de escribir su historia desde un relato inclusivo que no deje a nadie atrás, que refleje todas las sensibilidades de la ciudadanía vasca y que ponga a la personas en el centro de la vida pública, política e institucional.

“La patria, decimos, es la gente, de la misma forma que la patria la hacen sus gentes” ha defendido Nagua Alba.

Por último, cuestionada por el modelo que defiende Podemos Euskadi, ha declarado que Podemos cree que Euskadi es una nación y que “creemos que hay un problema con respecto a la cuestión territorial que hay que solucionar. Proponemos un modelo de Estado en el que se pueda convivir, en el que todo el mundo se sienta reconocido y cómodo. Una vez hayamos propuesto este modelo, es la ciudadanía vasca quien tiene la última palabra”.

Por otro lado, preguntada por el panorama tras el desarme de ETA, la secretaria general de Podemos Euskadi ha declarado que “creemos que el desarme no es el final de un proceso, sino que es un paso más. Un proceso que no comenzó cuando ETA dejó su actividad armada, sino que lo comenzó la sociedad vasca mucho antes. En ese sentido todavía quedan pasos que dar, el proceso no ha terminado ahora, terminará cuando todo el mundo entienda que la violencia no es una herramienta útil para conseguir ningún objetivo. Y, por último, también creemos que si ETA quiere ser coherente con lo que la sociedad vasca le ha exigido, debe disolverse”.