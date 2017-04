Considera que el hecho de que el Gobierno vasco haya alcanzado un pacto con el PP para aprobar las Cuentas vascas no posibilita un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

25/04/2017

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - El portavoz parlamentario jeltzale, Joseba Egibar, ha subrayado que el Partido Nacionalista Vasco va a reivindicar la "agenda vasca" -los intereses de la ciudadanía vasca-, en cualquier negociación presupuestaria para poder apoyar unos presupuestos en Madrid; y del mismo modo, ha advertido de que el hecho de que el Gobierno vasco haya alcanzado un pacto con el PP para aprobar las Cuentas vascas no posibilita un acuerdo en aras de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. “Reivindicamos una agenda vasca, que no se trata de una agenda particular del PNV, sino una agenda en la que se incluyen cuestiones que la mayoría absoluta del PP evitó, como por ejemplo, llegar a entendimientos y acuerdos en la liquidación del Cupo o el establecimiento de la metodología para el quinquenio siguiente. Ahora que la necesidad apremia al PP por no contar con mayoría absoluta, permite darse ese cierto juego de negociación”, ha dicho.

Así, Egibar ha sostenido que no se puede dar por seguro que PP y EAJ-PNV vayan a alcanzar un acuerdo presupuestario y ha recordado que la formación popular "atraviesa una situación delicada", en relación a los casos de corrupción. "Ya veremos si su prioridad sigue estando en aprobar los presupuestos de 2017. El PNV en todo caso, con absoluta transparencia, informará de lo que suceda. Cuando haya un momento crucial como la semana que viene cuando se sustancie el debate de enmiendas de totalidad veremos el nivel de acuerdo o desacuerdo que existe", ha añadido.

En este sentido, Egibar ha advertido de que el hecho de que el PP esté estructuralmente contaminado por la corrupción es una cuestión, no de ahora, sino que se conocía desde hace tres meses. “Sabíamos meses antes que la situación del PP era la que presenta en la actualidad, si se quiere con ribetes más escandalosos, pero ése es el interlocutor institucional que tenemos nosotros. No lo hemos elegido nosotros sino los españoles", ha indicado.

Por ello, el representante jeltzale ha cuestionado si lo que el Gobierno vasco tiene que hacer cuando tenga que negociar con el Ejecutivo central es dejar de hablar con el PP por ser un partido contaminado por la contaminación. "No estamos en el escenario deseado, pero la interlocución es la que es. Por ello, el PNV negociará todas aquellas materias que puedan afectar y beneficiar al conjunto de la ciudadanía vasca hasta que llegue el día en el que no tengamos que negociar nada con España. Pero mientras tanto, esté quien esté, PP, PSOE o Podemos, hasta entonces tendremos que negociar, informando eso sí, a las instituciones a las que representas", ha destacado.