El presidente del EBB afirma que EAJ-PNV presentará mañana una enmienda a la totalidad si la negociación no experimenta un cambio sustancial.

27/04/2017

BILBAO - “En este momento, el PNV votaría ‘no’ a los Presupuestos Generales del Estado, pero estamos negociando y tenemos voluntad de acuerdo”. Con esta claridad ha detallado Andoni Ortuzar, presidente del Euzkadi Buru Batzar, el “minuto y resultado” en el que se encuentran las conversaciones que EAJ-PNV mantiene con el Gobierno español y con el Partido Popular para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Ortuzar ha sido entrevistado hoy en el programa ‘Las mañanas’, emitido desde los estudios que RNE estrena en Bilbao. “En este momento estamos distantes, pero tenemos tiempo hasta el 3 y 4 de mayo”, ha remarcado el líder jeltzale.

Ortuzar ha explicado que PNV y PP afrontaron la negociación presupuestaria desde “una situación compleja porque cuesta desmontar tantos años de desencuentros”. De ahí que las negociaciones estén siendo complicadas. Tanto que, en este momento, EAJ-PNV ultima la redacción de la enmienda a la totalidad que presentará mañana si la negociación no experimenta un giro sustancial. “No planteamos la enmienda a la totalidad ni como un chantaje ni como una medida de presión, pero el ritual político exige que cada uno vaya marcando posición, y a día de hoy los Presupuestos, tal como están, al PNV no le gustan. Por lo tanto, lo lógico sería que presentáramos una enmienda a la totalidad”. Aun así, el presidente del EBB ha instado a “no dar un valor especial a la presentación o no de la enmienda a la totalidad” porque del mismo modo que se presentan, “luego se pueden retirar”. Lo relevante, en palabras de Ortuzar, es el hecho de que “nuestra vocación es negociar hasta el último punto y hasta el último minuto. Nosotros, cuando entramos en negociaciones, nos gusta llegar a acuerdos. Lo que pasa que a día de hoy tengo que decir que estamos lejos”.

A Ortuzar le han preguntado si los escándalos de corrupción que salpican estos días al PP se han traducido en una posición de debilidad del Gobierno de Rajoy en la negociación presupuestaria. “Pues si esta débil no se le nota. Están en una posición de negociación dura. Están negociando con mucha dureza, a cara de perro, porque estarán convencidos de lo que tienen que hacer, como nosotros estamos negociando con mucha dureza y seriedad nuestros planteamientos”. Cuestionado por la flexibilidad negociadora de unos y otros, el dirigente nacionalista se ha reconocido “consciente” de que EAJ-PNV no va a obtener el 100% de sus pretensiones, pero eso no implica que las vaya a rebajar hasta desdibujarlas. “Tenemos que obtener un mínimo suficiente para estar a gusto en la aprobación de esos Presupuestos, y ese mínimo hoy no lo tenemos. Hay muchas cosas pendientes, y son todas conocidas: temas de inversiones, temas de infraestructuras, temas de competitividad para las empresas que tienen que ver con el sector energético, temas de Cupo y Concierto Económico... En unos ámbitos estamos más cerca y en otros, más lejos, pero todavía no hemos llegado a ese umbral mínimo de satisfacción para el PNV”. También a preguntas del periodista, Ortuzar ha recordado que EAJ-PNV, el Gobierno Vasco y el Lehendakari Urkullu llevan tiempo demandando al PP y al Gobierno español una nueva política penitenciaria, acorde a los nuevos tiempos (ETA desarmada cinco años y medios después de renunciar a la violencia), pero ha negado con rotundidad que este asunto figure en la negociación presupuestaria. Con la misma contundencia ha desvinculado de la actual negociación el apoyo que el PP vasco prestó a los Presupuestos Vascos. “Nosotros fuimos muy claros desde el principio en no vincular una cosa a la otra. Además, el cuadro de necesidad que tiene el PP en Madrid es muy superior al nuestro en el País Vasco. Reconozco el esfuerzo que hizo el PP vasco, y creo que fue una operación inteligente por su parte, pero a nosotros eso no nos ablanda el corazón, por decirlo de una manera gráfica. Para nosotros, los Presupuestos de Madrid son los Presupuestos de Madrid”.

El presidente del EBB ha afirmado que un hipotético adelanto electoral como consecuencia de un rechazo al proyecto de Presupuestos “no sería bueno, y nosotros no somos partidarios. Venimos de donde venimos. Venimos de pasar un año y medio muy poco edificante para la política y para la vida social del Estado. No creo, además, que unas elecciones nuevas hicieran cambiar el panorama de manera tan drástica que lo que ahora estamos viviendo también cambiaría”.

Ortuzar también ha sido preguntado por el traslado del ‘Guernica’, ahora que se cumplen 80 años del salvaje bombardeo que asoló la Villa Foral. “A nosotros nos gustaría que el ‘Guernica’ estuviera en Euskadi. Aquí se sufrió y aquí hay que mantener ese testimonio. No creo que hoy, con todos los avances que hay en el transporte y en el cuidado de las obras de arte, no pudiéramos traerlo desde Madrid hasta aquí y darle un buen acomodo”. Pero el presidente del EBB ha querido ir “más allá” del traslado del cuadro. “Han pasado 80 años de lo que ocurrió, y por Gernika han pasado ya representantes del Gobierno alemán y de Italia, pero desde el Estado español no ha habido un acto de reconocimiento de lo que pasó en Gernika. Nosotros no pedimos a nadie que asuma ahora las culpas o los errores de la barbaridad que supuso el ataque a Gernika, pero sí un gesto de reconocimiento a los que lo sufrieron. No solamente nacionalistas: allí murió gente de cualquier pensamiento y de cualquier fe. No es tanto que alguien pida perdón por lo que se hizo, sino que se reconozco lo que pasó. Durante 40 años, la verdad oficial decía que Gernika lo habíamos incendiado los separatistas, los nacionalistas, los gudaris... Sería bueno un gesto con Gernika por parte de lo que es hoy el Estado español. Además, creo que podría ser un gesto en positivo, un ‘nunca más’. En este país han pasado muchas cosas y tenemos que decir ‘nunca más’ a muchas cosas. Y una de las cosas que pasaron fue el bombardeo de Gernika”.