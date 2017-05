Jonan Fernández asegura que quienes están atacando esta ley “están en contra de la corriente de la defensa de los derechos humanos y de las víctimas en el mundo”.

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha afirmado que el ejecutivo central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada “ley de abusos policiales” con “pretextos pero no argumentos jurídicos” y que quien se opone a dicha norma va en contra de la corriente que defiende los derechos humanos y a las víctimas en el mundo.

Fernández ha valorado el recurso del Gobierno español a la Ley vasca Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999, conocida como “ley de abusos policiales” y que fue aprobada en el Parlamento de Vitoria el 28 de julio del año pasado con el apoyo del PNV y el PSE-EE, el voto en contra del PP y de UPyD, y la abstención de EH Bildu.

Tras advertir que el Gobierno vasco no conoce directamente el contenido del recurso, sólo a través de las filtraciones a los medios de comunicación, ha considerado que “está construido sobre pretextos y no sobre argumentos jurídicos. Hace decir a la Ley lo que no dice para acto seguido tacharlo de inconstitucional”.

Asimismo, y respecto a uno de los principales puntos de descuerdo con el ejecutivo central, ha detallado que la Ley no solo no atribuye a la Comisión de Valoración ninguna competencia que invada la función de jueces o Tribunales sino que excluye expresamente esta posibilidad y que “sus atribuciones se sitúan en un marco administrativo y no penal. Estamos hablando de pretextos o de excusas pero no de argumentos jurídicos”.

Según ha explicado, la Comisión de Valoración que establece la Ley vasca debe decidir de forma objetiva y motivada si una persona que solicita reparación cumple o no con una serie de requisitos que la propia Ley establece para ser reconocida como víctima. “La comisión no tiene ninguna misión a la hora de identificar autores de hechos o culpables, pero este procedimiento que establece esta ley es exactamente el mismo que en otras leyes de reconocimiento de víctimas de violencia de género, terrorismo o memoria histórica”.

Ante el recurso, Fernández ha señalado que el Gobierno vasco “va a continuar trabajando con paso firme en esta materia”. Concretamente, va a defender ante el Tribunal Constitucional “la seguridad jurídica y la constitucionalidad” de esta Ley. Seguirá desarrollando la Ley en todo aquello en lo que no está suspendida, ya que la impugnación suspende 10 clausulas que afectan parcialmente a cinco artículos y una disposición adicional. “La ley está en vigor, es un mandato parlamentario y el Gobierno tiene que continuar desarrollándola ya que es nuestra obligación legal”

También informará “directamente y con absoluta transparencia” a las víctimas de la situación en que se encuentra la tramitación de esta Ley en cada momento, “sin falsas expectativas, qué limitaciones tenemos y qué caminos vamos a seguir”. Además, solicitará la opinión de instituciones, organizaciones y personalidades de la sociedad vasca relacionadas con la defensa de los derechos humanos y de las víctimas. En este sentido, ha asegurado que “no tenemos ninguna duda de que en este debate van a opinar claramente a favor de la posición que mantiene el Gobierno vasco y críticos con la opinión que está manteniendo el ejecutivo español”.

CAMINO SIN RETORNO

Tras señalar que “la causa de reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos es una carrera de fondo” y que es un objetivo ético, político y democrático, y “aunque esto hoy sea un jarro de agua fría para muchas víctimas y personas tenemos que pensar que estamos avanzando, que son pasos adelante. No nos sentimos en un callejón sin salida”.

A su juicio, “creemos que estamos a favor de la corriente de lo que representa hoy la defensa de los derechos humanos y de las víctimas en el mundo y quienes están atacando esta ley están contra esta corriente” y ha afirmado que “nos costará un poco más, tendremos más dificultades, más obstáculos y tropiezos pero este va a ser un camino irreversible y la sociedad vasca terminará buscando la fórmula para reconocer a todas las víctimas”.