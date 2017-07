Ambas formaciones han anunciado la presentación de iniciativas en el Parlamento para debatir sobre el nuevo modelo industrial y efectuar un seguimiento de las empresas que reciben inversión pública.

VITORIA-GASTEIZ – Los grupos parlamentarios de EH Bildu y Elkarrekin Podemos han sido críticos con el Plan de Industrialización 2017-2020, aprobado ayer por el Gobierno vasco, por entender que supone “un fraude” y no presenta ninguna novedad, por lo que han anunciado que en el próximo periodo de sesiones presentarán una batería de iniciativas en la Cámara de Vitoria para debatir la política industrial de Euskadi y que se efectúe un seguimiento de las empresas que reciben ayudas públicas.

Los portavoces de EH Bildu, Iker Casanova, y de Elkarrekin Podemos, Jon Hernández, han comparecido por separado en la sala de prensa del Parlamento y han coincidió en criticar el Plan de Industrialización, dotado con 1.225 millones de euros para el cuatrienio más otros 1.000 millones anuales en avales y créditos a las empresas en dificultades.

Casanova, ha afirmado que el Plan no presenta ninguna novedad “y es el exponente del agotamiento del Gobierno vasco en materia industrial, ninguneando a los sindicatos y sometiéndose sistemáticamente a la patronal”, porque “es un refrito de las propuestas conocidas, no hay ni una sola idea novedosa, no hay cantidades nuevas para fortalecer a la industria, son juegos de cifras”.

Por ello, ha señalado que la coalición soberanista propone un nuevo modelo industrial para evitar el cierre de empresas, que sea socialmente justo con el reparto de la riqueza, tecnológicamente avanzado “y que no sea de segunda división como el actual”, territorialmente equilibrado para evitar que haya zonas que se conviertan en desiertos industriales”.

Para EH Bildu, según ha dicho Casanova, “es necesario responder en el corto plazo a las empresas que se encuentran en crisis” y que su formación está dispuesto a colaborar en la transición hacia ese nuevo modelo, pero ha denunciado que el PNV quiere construirlo de la mano del PP y de Confebask, está buscando el aliado en la derecha, en la que cada día se sitúa con más claridad”.

Por su parte, Jon Hernández ha denunciado “el fraude” que supone la iniciativa aprobada por el Gobierno, “no vimos ni rastro de ese supuesto plan de choque” para fortalecer la industria vasca, “fue la continuación de lo que existe, muy bien envuelto en hojas de paja. No aporta ni un euro más a lo ya previsto”.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos ha considerado que se trata de un plan “vacío, carente de ideas, una recopilación de otros planes” y sigue apostando por la precariedad del empleo.

Por ello, la formación morada presentará varias iniciativas en la Cámara de Vitoria solicitando medidas urgentes para evitar el cierre de empresas estratégicas que están pasando dificultades; que se efectúe “sin dilación” un seguimiento de la gestión de las que reciben financiación pública y que sea “fiscalizado” por el Parlamento; que el propio lehendakari se reúna con los comités de trabajadores de las mismas y que los sindicatos comparezcan para que expongan sus aportaciones sobre la nueva política industrial que necesita Euskadi.

