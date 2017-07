Erkoreka ha afirmado que el PP tiene que dar una explicación “creíble, comprensible y profunda” sobre los casos de corrupción.

26/07/2017

VITORIA-GASTEIZ – Los gobiernos vasco y español iniciarán conversaciones sobre el autogobierno de Euskadi y las competencias pendientes de transferencia a finales del mes de agosto, según ha anunciado el portavoz de Ajuria Enea, Josu Erkoreka, quien no ha valorado la comparecencia del presidente Mariano Rajoy ante la Audiencia Nacional, pero ha afirmado que el PP deberá dar una explicación “creíble, comprensible y profunda” sobre los casos de corrupción denunciados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz, Josu Erkoreka, ha explicado que ayer martes recibió una llamada telefónica de la vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que hablaron de “la necesidad de retomar las conversaciones relativas al autogobierno y las identificadas con las transferencias pendientes”, más concretamente, y consideradas como prioritarias, la gestión económica de la Seguridad Social y la competencia sobre prisiones.

Erkoreka ha señalado que el contacto telefónico con Sáenz de Santamaría es fruto del “discreto” encuentro que mantuvieron el pasado martes en La Moncloa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el lehendakari Íñigo Urkullu, quien le entregó un ejemplar del programa de gobierno PNV-PSE, pero dirigiendo su atención hacia los ejes relacionados con la convivencia y derechos humanos y el denominado “Más y mejor autogobierno”, porque “en el que tiene que ver con la creación de empleo y el desarrollo económico se han alcanzado acuerdos importantes en los últimos meses”.

En dicho documento, que es el mismo que Urkullu entregó al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la visita que efectuó el pasado jueves a la sede de la Lehendakaritza en Vitoria, se detallan las competencias que aún están pendientes de traspaso a la Comunidad Autónoma “y está llamado a ser actualizado a lo largo de estos meses”.

Erkoreka ha indicado que en el breve contacto telefónico con la vicepresidenta no se llegó a concreciones y que se comprometieron a volver a contactar a lo largo del mes de agosto para iniciar conversaciones al inicio del nuevo curso político. En este sentido, ha considerado que el hecho de que el contacto telefónico se produjera a instancias de la vicepresidenta del Gobierno español “significa que existe disposición” para abordar las transferencias pendientes y ha afirmado que no le consta que nadie haya dicho que la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social es inviable porque “sería como decir que el Estatuto de Gernika tiene una parte que no se puede cumplir”.

QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL PP DEN EXPLICACIONES

Según ha afirmado, “el Gobierno español, o el PP que le da sustento, tendrá que definir cuál es el designio político que persigue con el cambio de actitud que ha hecho efectivo al inicio de la nueva legislatura”, y que el ejecutivo vasco tiene claro que “programática, política y jurídicamente está obligado a entablar relaciones abiertas, lo más ágiles, flexibles y fructíferas posibles con el resto de las Administraciones públicas, y también con el Gobierno central con el que compartimos espacios competenciales y responsabilidades y con el que hemos entablado una relación en la que están resultando beneficios innegables para la ciudadanía vasca”, entre los que ha citado los acuerdos sobre el Cupo y la renovación del Concierto Económico, los adoptados en la Junta de Seguridad el País Vasco para la renovación generacional de la Ertzaintza o los relativos a las infraestructuras ferroviarias”.

Por otra parte, y preguntado por la comparecencia esta misma mañana del presidente Rajoy ante la Audiencia Nacional, como testigo en el caso Gürtell, Erkoreka ha señalado que no han podido oírla por la reunión del Consejo de Gobierno pero ha mostrado el respeto a todas las actuaciones judiciales encaminadas a investigar la comisión de delitos pero que, independientemente, “es cierto que el PP debe a la sociedad una explicación creíble, comprensible y profunda sobre todos los casos de corrupción que se han venido encadenando durante los últimos años y que han generado juicios y controversias judiciales importantísimas”.