El presidente del EBB reivindica la legitimidad de las instituciones catalanas “para convocar a su pueblo a las urnas” y exige “respeto” para los caminos emprendidos en Catalunya y en Euskadi, “diferentes pero unidos por el amor a nuestra Nación”.

01/09/2017

ZARAUTZ - “Con la Izquierda Abertzale o sin ella, o incluso con ella enfrente, el PNV va a seguir adelante. Sabemos cuáles son las prioridades de nuestra sociedad: empleo, convivencia y autogobierno, y a ellas nos vamos a dedicar. Vamos a intentar que esa sea la agenda política de este nuevo curso político en Euskadi”. Este ha sido el principal mensaje que Andoni Ortuzar, presidente del Euzkadi Buru Batzar, ha lanzado hoy a las cerca de 500 personas que han asistido en Zarautz al tradicional acto político con el que EAJ-PNV ha dado inicio al curso político. Un mitin en el que también han intervenido Joseba Egibar, presidente del Gipuzko Buru Batzar, y Jokin Landa, presidente de la Junta Municipal de Zarautz. Entre los asistentes se encontraban la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria; el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano; la presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Eider Mendoza; los alcaldes de Zarautz y Donostia, Xabier Txurruka y Eneko Goia, respectivamente; el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, y los consejeros Arantxa Tapia, Jon Darpón, Bingen Zupiria, Beatriz Artolazabal y Cristina Uriarte, así como numerosos cargos públicos e internos de EAJ-PNV. También ha asistido al acto el portavoz y conseller de la Presidencia del Govern de Catalunya, Jordi Turull, al que Ortuzar ha trasladado el afecto, el cariño y la solidaridad de EAJ-PNV tras los atentados registrados hace apenas dos semanas en Barcelona y Cambrils. “Estamos con los catalanes. Siempre hemos estado cerca y seguiremos estándolo. Ahora han sido Barcelona y Cambrils, antes fueron Hipercor, Vic, Roses y tantos otros pueblos de vuestra Nación. Ahora ha sido supuestamente por una fe, antes lo fue supuestamente por Euskadi. Igual da. Nunca nadie podrá encontrar una razón que justifique todas esas barbaridades. Estamos con los catalanes, hacemos nuestro el grito de ‘No tenim por’”, ha afirmado el líder jeltzale.

En Zarautz, uno de los referentes de la extraordinaria oferta turística vasca, Ortuzar ha querido criticar la “patética” campaña que la Izquierda Abertzale ha lanzado este verano contra el turismo con el único propósito de “intentar sacar cabeza política”. “Siempre se han distinguido por copiar lo peor que sucede por el mundo, y esta vez se han fijado en lo que las CUP catalanas han hecho en Barcelona. Pero la situación turística de Barcelona y la de Euskadi no tienen nada que ver, ni se puede jugar con el pan de miles de personas que viven entre nosotros de la hostelería, ni tampoco se puede jugar con la imagen internacional de este País”, ha reprobado Ortuzar. En opinión del dirigente nacionalista, a la Izquierda Abertzale “se le está acabando el tiempo. No pueden seguir por más tiempo bajo el síndrome de Peter Pan, que se caracteriza por la inmadurez, por el narcisismo y por creer que ellos están más allá de las normas establecidas. La Izquierda Abertzale es un claro ejemplo de este síndrome: siempre saltando de flor en flor, de movida en movida, de borroka en borroka; siempre huyendo de sus responsabilidades y de sus problemas. Siguen huyendo de la realidad porque su realidad no les gusta”. Ortuzar, pese a todo, ha deseado que la Izquierda Abertzale “cambie el rumbo y crezca”. “Ojalá se pueda contar con ellos para construir País, para construir Nación, para hacer más y mejor Euskadi. Ese es el trabajo que tenemos los abertzales. Si les queda algo del adjetivo abertzale que llevan después del sustantivo izquierda, si dejan de mirar de reojo a Podemos, si dejan de tener miedo a ELA, si quieren trabajar por este País, tienen nuestra mano tendida. Con todas las diferencias del mundo, pero estamos dispuestos a hablar, a colaborar, a trabajar con ellos”.

Ortuzar ha reivindicado la labor que EAJ-PNV viene desarrollando en Madrid. Una tarea que está reportando numerosos beneficios a Euskadi y que, sin embargo (o tal vez por ello), es criticada por “los radicales españolistas y por la izquierda radical vasca”. “En Madrid nos acusan de saqueadores y aquí algunos nos llaman colaboracionistas. Ni lo uno, ni lo otro. Nosotros, abertzales. Abertzales que luchamos por nuestra Nación y que traemos todo lo que podamos traer y más para el bienestar de este País. A nosotros nos importa Euskadi. Y así vamos a seguir. Aprendimos de Agirre, de Ajuriagerra, de Irujo, de Arzalluz, que había que estar allí donde se ventilaran asuntos que nos afectaban a los vascos y vascas. Hasta en el infierno. Y así vamos a seguir”, ha garantizado.

CATALUNYA Y EUSKADI, NACIONES

Ortuzar también se ha referido al ‘procés’ político que se vive en Catalunya y ha vuelto a ser claro al exponer la posición de EAJ-PNV al respecto. “Catalunya, como Euskadi, es una Nación. Una Nación que debe ser reconocida y que tiene derechos políticos. El pueblo catalán tiene derecho a decidir su futuro, y desde la legalidad hay y debe haber instrumentos para que su decisión sea conocida y pueda convertirse en realidad. Nosotros creemos en la legitimidad de las instituciones catalanas para convocar a su pueblo a las urnas. Esas tres creencias –hecho nacional, derecho a decidir y legitimidad de las instituciones propias– las tenemos para Catalunya y las tenemos también para Euskadi. Nosotros también somos una Nación, también reivindicamos decidir nuestro futuro y depositamos únicamente en las instituciones vascas la responsabilidad de guiarnos. Si alguien tenía alguna duda sobre nuestra posición, creo que más claro no se puede hablar”, ha asegurado el líder jeltzale, quien ha anunciado su participación el próximo día 11 en los actos oficiales que se celebrarán en Barcelona con motivo de la Diada. Ortuzar y el burukide Joseba Aurrekoetxea integrarán la delegación jeltzale. “Allí estaremos para mostrar nuestro respeto y solidaridad con el pueblo catalán”, ha dicho. Ortuzar, asimismo, ha pedido respeto para el camino que han emprendido las instituciones catalanas y las vascas, que no son coincidentes pero que no por ello entran en contradicción. “Catalunya tiene su camino, nosotros el nuestro. Nos une lo más importante: el amor a nuestra Nación y a nuestro Pueblo, y la convicción de que es a nosotros a quien nos corresponde decidir nuestro futuro. Creo que nuestro deseado ‘Zazpiak Bat’ ha dejado de ser una ensoñación para ir convirtiéndose, paso a paso, en una realidad. Y creo que merece la pena seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y creo que la inmensa mayoría de vascos y vascas nos pide que sigamos el camino iniciado”, ha concluido el líder jeltzale.

Joseba Egibar, presidente del GBB, también ha participado en el acto y ha señalado que tenemos que salir del “laberinto político” que supone estar supeditados a la debilidad del gobierno de turno en Madrid. “Necesitamos todos los mecanismos reales de poder para ejercerlo, para poder resolver los problemas de la ciudadanía vasca; necesitamos un nuevo estatus; no es un capricho es una necesidad”. Esa ha sido la idea central de la intervención de Joseba Egibar. En este contexto, el presidente del GBB se ha referido a Catalunya. “La causa catalana es la nuestra porque las dos naciones tenemos al mismo estado enfrente; y si estuviéramos en Catalunya muchos vascos votaríamos si en el referéndum porque la vuestra –se ha dirigido al portavoz del Govern de Catalunya, Jordi Turull, presente en el acto- es una causa nacional”, ha enfatizado.

En relación a Euskadi, Egibar se ha mostrado convencido de que “es necesario construir la nación vasca”. En este punto, ha recordado que hace ya año y medio que el PNV tiene depositada en el Parlamento su propuesta de actualización del autogobierno. “Y basta con observar la suma de unos y otros para comprobar que hay una serie de conceptos en tono al reconocimiento del sujeto político, del derecho a decidir y de la propuesta de pactar ese ejercicio, que pueden ser avalados por una parte muy importante de la Cámara”, ha subrayado. Estamos hablando de un proyecto de pueblo, de país, concreto, no evanescente”, ha puntualizado, “estamos hablando de un nuevo estatus porque resulta imprescindible salir del laberinto en el que los distintos poderes del Estado español han convertido lo que se ha denominado estado de las autonomías”. En este punto ha recordado que “el Partido Socialista sabe que en la Ponencia de autogobierno tenemos una posición de manos libres para desarrollar cada cual nuestras posiciones”. “Nosotros queremos conseguir el mayor consenso posible pero sin vetos, no vaya a ser que 9 (PSE) más 9 (PP) parlamentarios, que son 18, tengan capacidad de veto sobre 57, porque sus representantes en el Congreso y en el Senado son mayoría”. “Estamos hablando del principio democrático, y la legalidad tendrá que acompañarle, no al revés, que nadie se llame a engaño”, ha concluido.