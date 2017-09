El secretario general de EA y parlamentario soberanista muestra su “envidia” por el proceso catalán y responsabiliza al PNV de que en Euskadi no se apueste por la independencia.

02/09/2017

VITORIA-GASTEIZ - El secretario general de EA y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha considerado que la oferta de colaboración efectuada por el PNV a la coalición abertzale “no es sincera y está vacía”, a la vez que ha acusado a dicha formación de no apostar por la independencia de Euskadi como está ocurriendo en Cataluña.

En un acto celebrado en Vitoria para dar inicio al nuevo curso político y conmemorar el 31 aniversario de la fundación de EA, Urizar ha respondido a la oferta de colaboración efectuada este viernes por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, a EH Bildu para “trabajar por el país, cambiar de rumbo y dejar de mirar de reojo a Podemos”; oferta que el parlamentario soberanista ha considerado que “no es sincera” y “está vacía”.

Para ello, ha recordado que cuando el PNV pudo pactar con EH Bildu optó por el acuerdo con PSE y PP, “trata de justificar sus acuerdos y no son sinceros. En EA no los creemos. No ha sido EH Bildu quien les ha obligado a pactar con el PP ni les ha programado reuniones para octubre para ahondar en el p0acto con el PP. Son ofertas vacías”.

A su juicio, el PNV “sigue insistiendo en el diálogo con Madrid e intenta escurrir el bulto repartiendo las culpas de sus decisiones” ya que cada vez que el Gobierno español necesita apoyos para aprobar sus presupuestos o sacar adelante las políticas de recortes, “para meter la tijera en los derechos individuales y colectivos, saca el bendito pañuelito de las competencias y el PNV no lo percibe; traga el pañuelito siempre, obviando que la negociación de las competencias Madrid lo hace por necesidad para conseguir mayorías, nunca porque crea en los derechos del pueblo vasco” y ha advertido que “cuando se mercadea con esos derechos, estos dejan de existir”.

Urizar también ha afirmado que “esa ambigüedad calculada a la que nos tiene acostumbrados el PNV es la que utiliza también cuando ningunea el proceso catalán” y que mientras dice defender el derecho a decidir del pueblo catalán “en la práctica se están portando como el niño bueno de la clase, se están convirtiendo en la alternativa sensata al procés catalán, en el ejemplo a seguir para Rajoy”, olvidando la frase mítica del lehendakari Aguirre de “nosotros siempre con Cataluña”.

En este sentido, ha reconocido sentir envidia por la situación que está viviendo en Cataluña, “hemos de reconocer que nos estamos quedando atrás, pero no es por nuestra desgana, no es que no creamos que la independencia no es la mejor de las herramientas para seguir construyendo país, sino porque los capataces de la obra, esas personas que son las responsables de las principales instituciones, no invierten en país, no gestionan el momento, no apuestan por una Euskal Herria independiente”.

Asimismo, Urizar ha defendido la apuesta de EA por la independencia de Euskadi y Cataluña, que no tiene futuro dentro del Estado español” y ha solicitado que “la primera de las dos naciones que entre en la Unión Europea como Estado propio, bien sea Euskal Herria o Cataluña, que sujete al puerta a la otra porque no vamos a tardar”.