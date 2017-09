La parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, estaba informando sobre la situación en Cataluña ante el referéndum del 1 de octubre, que pretende “abrir las puertas de la libertad al conjunto del Estado español”.

VITORIA-GASTEIZ – Agentes de la Policía Local de Vitoria han irrumpido y provocado la suspensión, siguiendo la orden de un juzgado de la capital alavesa, de la charla en la que la portavoz parlamentaria de la CIPU, Anna Gabriel, estaba comentando cómo se está viviendo en Cataluña ante la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, que la política catalana considera que puede “abrir las puertas de la libertad” al conjunto del Estado español.

Invitada por organizaciones de la izquierda abertzale, Anna Gabriel llevaba casi una hora hablando cuando han aparecido varios agentes de la Policía Local en el centro Cívico Aldabe, de titularidad municipal, para dar cumplimiento a una orden judicial suspendiendo el acto por considerar que era ilegal defender el referéndum catalán, tal y como había solicitado el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, a la Fiscalía y al juzgado de guardia.

La propia parlamentaria catalana anunciaba, desde el escenario, la suspensión para no crear más tensión, a los varios centenares de asistentes, entre los que se encontraban los parlamentarios vascos de EH Bildu Iker Casanova, Mikel Otero y Jasone Agirre.

Antes del inicio de la charla, la propia Anna Gabriel aseguraba ante los medios de comunicación que se iba a celebrar a pesar de la prohibición. Posteriormente, tras el desalojo del local, se han concentrado en una plaza adyacente y la parlamentaria catalana ha considerado “reprobable que en este país se suspenda la libertad de expresión” porque no sólo se estaba hablando del referéndum del 1 de octubre sino también de feminismo e internacionalismo”.

Asimismo, ha considerado “lamentable también para todos aquellos que hayan hecho de correa de transmisión de las decisiones demofóbicas y de las actuaciones represivas del Estado español” y la afirmado que “pueden ilegalizar un acto pero no van a ilegalizar a todo un pueblo y el 1 de octubre votaremos”.

A este respecto, y a preguntas de los periodistas, ha indicado que se trata de “un proceso democratizador” que no se para el día 1 sino que empieza entonces “y lo que nos jugamos no es ya la independencia de Cataluña, no es un embate entre los independentista y el Estado español, sino que es una confrontación de primer nivel con la demofobia del Estado español y esperamos abrir puertas de liberas no sólo en Cataluña sino en el conjunto del Estado español y también de Europa”.

Preguntada por las dudas que el lehendakari Urkullu observa sobre las garantías del referéndum, Anna Gabriel ha señalado que “parece paradójico que se ponga el foco en las garantías que va a tener más que en las dificultades que está poniendo el Estado y no se aproveche la ocasión para denunciarlo”.

En este sentido, ha afirmado que el PNV, con altísimas responsabilidades en la gobernabilidad del Estado español desde el año 78, lo que deberían hacer es una denuncia pública, expresa y contundente del papel que está jugando el Estado español, porque no nos jugamos la independencia de Cataluña sino derechos fundamentales, de reunión, de libertad de expresión y de participación política. Y no queremos pensar que el PNV no está para defender esos derechos”.