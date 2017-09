Incluso los socialistas, socios de Gobierno con el PNV, muestran su discrepancia con sus planteamientos sobre el autogobierno.

21/09/2017

VITORIA-GASTEIZ – El discurso del lehendakari en el pleno de política general ha sido valorado muy distintamente por los grupos parlamentarios, siendo especialmente crítico el de EH Bildu, que le ha acusado de “frialdad y equidistancia” con la situación que se vive en Cataluña; mientras que Elkarrekin Podemos considera que “estaba fuera de la realidad” y el PP que había sido una intervención “autocomplaciente”. Incluso los socialistas, que comparten tareas de Gobierno con el PNV, han manifestado sus discrepancias en cuanto a sus propuestas sobre autogobierno.

Finalizado el discurso del lehendakari en el pleno, los distintos portavoces parlamentarios han comparecido en la sala de prensa para hacer una primera valoración de urgencia sobre lo que ha expuesto durante 80 minutos.

Sin duda, el más crítico ha sido el portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, quien señalado que ha sido un discurso carente de ideas, propuestas, novedades y alternativas, de una frialdad y una equidistancia absolutamente hirientes” respecto a la situación catalana, ya que “cuando líderes democráticos y pacíficos del pueblo catalán están en comisarías, cuando el Estado español está enviando barcos llenos de guardias civiles para aplastar un proceso democrático, Urkullu no ha estado a la altura, no ha expresado la solidaridad requerida con las personas represaliadas ni tampoco con el proceso democrático”.

Según Casanova, el discurso ha sido “un ejercicio de escapismo ante los problemas referentes al autogobierno y falto de respuestas realistas” porque “no es realista que con un Estado que es incapaz de entablar un debate en términos de racionalidad y democráticos se pretenda llegar a un nuevo estatus mediante un simple emplazamiento al diálogo y a la buena voluntad”.

Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha considerado que “el lehendakari está fuera de la realidad, no reconoce el día a día de la gente, de su país, lo que sucede en la calle” y ha criticado que el modelo confederal europeo propuesto por Urkullu “no es un ejemplo y puede volverse antidemocrático” y sobre sus referencias a Cataluña ha señalado que “esperábamos más. Debería haberse mostrado firme ante el Gobierno español y decir que no va a pactar nada mientras vulnere derechos civiles. Ha preferido no mojarse”.

Desde el PP, Borja Sémper, ha indicado que “hemos escuchado a Urkullu desde la complacencia, no hemos tenido respuesta a los problemas” y han constatado “más ideario nacionalista, dando una visión absolutamente uniforme de Euskadi” y le ha advertido que si sigue por ese camino de acercamiento a EH Bildu dejará de contar con el apoyo del PP “que tan buenos resultados ha dado a Euskadi en términos de estabilidad”.

DISCREPANCIAS DE LOS SOCIOS

Menos crítico con el discurso del lehendakari se ha mostrado el portavoz socialista, José Antonio Pastor, ya que “ha sabido poner en valor el acuerdo entre diferentes que ha permitido dar estabilidad al país, lo que se está traduciendo en un impulso económico”, pero ha dicho no compartir sobre algunas reflexiones sobre el autogobierno y que prefieren hablar de clarificación de competencias, aunque ha reconocido que sobre esta cuestión no hay un acuerdo en el acuerdo de coalición y que ambas formaciones tiene total libertad para defender sus propios planteamientos en la comisión parlamentaria.

Sin embargo, el parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha respaldado por completo el discurso del lehendakari y su visión de que “es un Gobierno realista, que está en acción, que se corresponde con un país que está en marcha” y ha restado importancia a la “novedad” propuesta por el lehendakari sobre un Estado confederal ya que el PNV la planteó en 1998 conjuntamente con los catalanes de CiU y los gallegos del BNG.