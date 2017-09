El ejecutivo de Vitoria ha remitido al Parlamento vasco y a la vicepresidencia del Gobierno español los documentos con las 37 materias que aún quedan pendientes de traspasar a la Comunidad Autónoma.

VITORIA-GASTEIZ – El Gobierno vasco considera que el central está ninguneando y no respeta la capacidad autogobierno de Euskadi al no completar el Estatuto de Gernika 37 años después de su aprobación, y ha remitido sendos documentos al Parlamento vasco y a la vicepresidencia del ejecutivo español en los que se recogen las 37 competencias que aún están pendientes de ser transferidas a la Comunidad Autónoma, entre ellas, especialmente, la materia de prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social.

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha sido el encargado de informar sobre la remisión al Parlamento de Vitoria y a la vicepresidencia del ejecutivo español de los dos documentos que recogen las 37 materias pendientes de traspaso y que ayer fueron esbozadas por el lehendakari en el pleno de política general. Dichos documentos se refieren a la ·actualización de traspasos de materias reconocidas en el Estatuto de Gernika aún no transferidas” y la “evaluación de la capacidad de decisión en los ámbitos que se relacionan y análisis de los límites existentes para establecer políticas públicas, desde la normativa básica hasta su ejecución”, es decir, el alcance efectivo de las insituciones vascas y su capacidad de decisión y límites en 10 materias.

Según ha afirmado Erkoreka, a modo de conclusión, el Gobierno central “incumple la ley” al no completar el Estatuto después de 37 años de la aprobación de la ley orgánica; “tiene una deuda histórica” con Euskadi que se concreta en las 37 materias pendientes de traspaso y “ningunea la singularidad histórico política” vasca y hace un uso abusivo de la “legislación recentralizadora y uniformizadora”, incluso en materias esclusivas que contempla el Estatuto.

A juicio del ejecutivo de Urkullu, el Gobierno central “está cuestionando la capacidad de Euskadi para autogestionarse y quiere convertir a las instituciones vascas en meros gestores del poder central”.

Entre las competencias aun pendientes de traspaso a la Comunidad Autónoma, Erkoreka ha citado las dos que figuran como prioritarias en el programa de Gobierno y en el acuerdo de coalición con el PSE, como son las referentes a prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social y sobre las que las razones alegadas para no traspasarlas “ya no tienen sentido, ya que ETA ha desaparecido y no hay que confundir caja única, donde sólo hay un cajero, con unidad de caja”.

Dichos documentos se someterán a debate y aprobación en el seno de la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco y servirán para entablar futuras negociaciones con los Gobiernos españoles de turno, ya que “una ley orgánica no tiene que estar subordinada a reclamaciones coyunturales”.