La hija del político socialista asesinado por ETA y Unai González reclaman el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas de la violencia.

27/09/2017

VITORIA-GASTEIZ – La hija de Ernest Lluch y el expreso de Jarrai, Unai González, han comparecido en la ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento vasco para exponer su experiencia personal, denunciar la vulneración de los derechos humanos y solicitar el reconocimiento de todas las víctimas de la violencia y el terrorismo.

Rosa Lluch, hija del político socialista catalán Ernest Lluch, asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000 en Barcelona, ha manifestado durante su comparecencia en la ponencia que “la violencia para nada fue justificable ni necesaria, que hay que conseguir reconciliarse y buscar puntos de encuentro y que estos para nada pueden legitimar el uso de la violencia, que fue un error colosal, tanto la de ETA como la de otros grupos paraoficiales que se gestionaron en las cloacas del Estado y también por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.

Frente a las críticas surgidas desde algunos colectivos de víctimas y el PP, que no participa en la ponencia de Memoria y Convivencia, por coincidir su comparecencia el mismo día que un expreso de Jarrai, Rosa Lluch ah dicho no sentirse incomodada porque “yo soy víctima de ETA y él es víctima de otro historia, y si tenemos que hablar de dolor y sufrimiento, todos valen” y ha explicado que las víctimas pensaban de forma muy distinta antes de serlo y también después “porque el terrorismo no ha conseguido igualarnos; no hemos dejado que nos gane porque si pensamos todos igual es que nos hubiera ganado de verdad” y ha reclamado que, una vez que ha terminado la violencia en Euskadi “tenemos que intentar entre todos poner nuestro grano de arena para construir un futuro en paz”.

Posteriormente, en el mismo foro parlamentario ha comparecido Unai González como víctima de la dispersión, ya que su suegra falleció en un accidente de tráfico en 2007 cuando se desplazaba a visitarle a la cárcel de Teruel, donde cumplía una condena de 6 años por su pertenencia a Jarrai.

González ha justificado su presencia en la ponencia porque para “denunciar, como familiar de víctima de la dispersión, que ha habido 16 personas que han perdido su vida cuando iban a ejercer un derecho fundamental recogido en el Convenio europeo de Derechos Humanos, que es el derecho a la vida familiar y que, simplemente, se trasladaban a visitar a una persona que estaba ilegalmente alejada. Y también solicitar su reconocimiento como víctimas y garantía de no repetición, porque es urgente que no vuelva a haber una nueva víctimas por esa motivación”.

En este sentido ha reclamado para estas víctimas el mismo reconocimiento del que gozan las de otro tipo de violencia y sobre las críticas que ha suscitado su presencia en la ponencia ha afirmado que “ninguna víctima debiera patrimonializar el sufrimiento de todas las víctimas. Es importante escuchar y respetar el sufrimiento de todas las víctimas de vulneración de derechos humanos”.

Finalmente, ha comparecido en la ponencia parlamentaria Josu Elespe, hijo del concejal del PSE Froilán Elespe, asesinado por ETA en 2001, pero ha declinado efectuar declaraciones a los medios de comunicación.