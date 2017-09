El texto aprobado, que ha contado con la abstención de Elkarrekin Podemos, rechaza cualquier medida en contra del Gobierno español y llama a la ciudadanía e instituciones vascas a mantener una actitud proactiva.

28/09/2017

VITORIA-GASTEIZ – El Parlamento vasco ha aprobado una moción de EH Bildu, y que sólo ha contado con el respaldo del PNV, en la que la Cámara de Vitoria muestra su “apoyo y respeto” al referéndum de Cataluña y rechaza cualquier medidas contraria por parte del Gobierno español, mientras que Elkarrekin Podemos se ha abstenido y PSE y PP han votado en contra.

En la moción aprobada, que ha provocado la división entre los socios del Gobierno vasco, la Cámara de Vitoria “muestra su apoyo y respeto al referéndum que desea llevar a cabo el Parlamento de Catalunya”, rechaza cualquier acción que pueda llevar en contra el Gobierno español y llama a la ciudadanía e instituciones vascas a “mantener una actitud proactiva y de respeto” hacia la celebración de la consulta del 1 de octubre.

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha destacado que la situación actual en Cataluña es muy grave porque el Gobierno español así y está vulnerando constantemente derechos civiles y políticos de los catalanes y, por extensión de todos los demás”, por lo que ha afirmado que “estamos de facto ante un golpe de Estado” y ha solicitado que “Euskadi haga una apuesta por la democracia y contra la involución”.

A juicio de Iriarte, la actitud del Gobierno español en Cataluña “no ha sorprendido en Euskal Herria, ya los conocemos, porque cerraron dos periódicos” y ha advertido que “no pedimos la independencia de Cataluña sino una apuesta por la democracia y el referéndum”.

Por su parte, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha considerado que la moción de EH Bildu era “concreta y correcta” ya que ante los intentos de diálogo del president catalán, la respuesta ha sido “la de la prohibición, el maltrato y la humillación”, por lo que ha advertido que “si no hay respeto a las soberanías de igual a igual, las apelaciones al diálogo tiene un tope”, porque “los sentimientos de pertenencia a un pueblo no se pueden imponer, hay que respetar”.

TRENES Y DIÁLOGO

En cuanto al portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha dicho que “no se trata de defender independencia sí o no, sino de derechos y libertades” y que “cuando en democracia hay crisis los problemas se resuelven con más democracia no con el recorte de libertades”. Sin embargo, ha señalado que la moción de EH Bildu suponía “un brindis al sol”, ya que sólo plantea el apoyo al procés catalán, mientras que su formación proponía una propuesta para Euskadi, también aplicable a Cataluña, sobre el derecho a decidir teniendo como base el modelo canadiense de Quebec, y ha añadido que “el choque de trenes no es inevitable y los problemas no se van a resolver apoyando a un lado o a otro”.

Por el contrario, el portavoz socialista, José Antonio Pastor, ha defendido la necesidad de abrir cauces de diálogo, “de ese que ha faltado y al que alguno se ha negado, para imponer su proyecto unilateral”, por lo que ha reclamado “diálogo, acuerdo, pluralidad y cumplimiento de la ley, tanto en Cataluña como en Euskadi”, donde “el acuerdo entre diferentes y el respeto a las normas es el mejor camino para la convivencia”.

Y desde el PP, Borja Sémper, ha advertido que “sólo quien está dispuesto a saltarse la ley confunde la prevención de un delito con la vulneración de derechos” y ha denunciado que en Cataluña el 47´8% del censo electoral, dos millones de personas, pretenden imponer su proyecto a más de 5 millones de catalanes. Y ha afirmado que “esa mayoría no le permitiría ni aprobar ni modificar el propio Estatut.

Sémper también ha destacado que “EH Bildu ha conseguido que el PNV entre en esa senda peligrosa, de incierto recorrido y de incierto final; le dé el liderazgo y llene sus manifestaciones”, por lo que se está contagiando del “ejemplo poco edificante de los independentistas catalanes y alejándose del entendimiento que tan positivo está siendo para Euskadi “y es un bien a preservar”.