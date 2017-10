Ha reiterado el deseo de los Socialistas Vasco de profundizar en el autogobierno y blindar nuestras competencias, pero "queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo desde el consenso”.

03/10/2017

BILBAO - La Secretaria General del PSE-EE advierte de que en Euskadi "no tenemos nada que imitar" del proceso catalán, "más bien al contrario, el de Cataluña es el ejemplo de todo lo que puede hacerse mal. Y si sirve como guía, es para saber qué camino no seguir".

Mendia ha apelado a la "sensatez, diálogo y acuerdo" para resolver la situación de Cataluña que le preocupa "y mucho" que se pueda extender a Euskadi or parte del mundo nacionalista. "No tenemos nada que imitar. Más bien al contrario. Creo el de Cataluña es el ejemplo de todo lo que puede hacerse mal. Y si sirve como guía, es para saber qué camino no seguir", ha señalado.

Mendia ha reiterado el deseo de los Socialistas Vasco de profundizar en el autogobierno y blindar nuestras competencias, pero "queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo desde el consenso. Preservar la convivencia entre ciudadanos y no provocar una fractura social como la que se está dando en Cataluña, que va a tardar años en repararse", ha explicado.

De este asunto se habló en profundidad, ayer, en el primera reunión de la nueva Comisión Ejecutiva del PSE-EE que seguirá trabajando para mejorar el futuro de Euskadi afianzando su labor institucional. "A pesar de todo el ruido que genera Cataluña, nuestra prioridad está en Euskadi, en la agenda de las preocupaciones de los ciudadanos vascos y la búsqueda de soluciones", ha subrayado.

Idoia Mendia ha reiterado el reto que tiene ante sí esta Ejecutiva de "convertirnos en la gran referencia de las políticas progresistas de Euskadi, trabajando codo con codo con otros partidos de izquierdas y sindicatos, con ONG y organizaciones sociales, con gentes de la cultura y de la Universidad".

"Volver a hacer del PSE lo que tradicionalmente ha sido: el punto de encuentro de todos esos progresistas del país, que creen que se pueden hacer las cosas de otra manera, que se pueden impulsar políticas de progreso. Y que tienen al Partido Socialista como principal referencia para hacerlo posible", ha concluido.