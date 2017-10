La Secretaria General del PSE-EE asegura que Euskadi “no tiene nada que imitar” y celebra un clima político “que resuelve problemas en lugar de provocarlos”.

07/10/2017

BILBAO - La Secretaria General de los Socialistas Vascos, Idoia Mendia, ha reprochado a Mariano Rajoy que se parapete detrás de jueces y policías en la crisis catalana, después de meses de inacción que han conducido a la actual situación. “Soy la primera que ha criticado el secuestro de las instituciones catalanas por parte de los independentistas y sus prácticas antidemocráticas, pero con la misma contundencia denunció la actitud de un Gobierno del PP, que ha estado de brazos cruzados y que cuando ha llegado la hora de actuar, lo ha hecho escondido detrás de los jueces, de los policías e incluso del Rey de España”, ha asegurado.

Idoia Mendia ha defendido, en el acto de clausura del VIII Congreso del PSE-EE de Bizkaia, una solución que evite poner en riesgo todo lo construido hasta ahora. “Esto no va de ver quién saca más gente a la calle, para decir que has ganado. Esto va de sentarse en una mesa y tratar de buscar una solución que atienda a todos. No insistamos en una guerra de frentes”, ha explicado.

Y, como contrapunto, ha destacado el clima político que se vive en Euskadi y la contribución de los Socialistas Vascos a una orientación de la política que antepone el interés ciudadano: “Resulta desolador ver a dirigentes nacionalistas hablando de lo ilusionante y ejemplar que es un proceso catalán, cuando lo único que genera es confrontación en la calle, inseguridad jurídica y fractura social. Les da igual ver a una sociedad partida en dos. Les da igual que ahora, una a una, las grandes empresas anuncien que quieren marcharse. Aquí no tenemos nada que imitar”.

Idoia Mendia ha participado a lo largo de la mañana en los tres congresos territoriales del PSE-EE que han elegido a los órganos de dirección encabezados por Eneko Andueza (Gipuzkoa), Cristina González (Álava) y Mikel Torres (Bizkaia). En los tres escenarios, ha defendido los acuerdos de gobernabilidad en Euskadi.

“Estamos marcando una nueva orientación a las políticas públicas de Euskadi. El sello socialista va más allá de la gestión de tres departamentos. Está en todas las política sociales, en todo el impulso a la economía, en toda la voluntad reformista que estamos imprimiendo a este país. El sello socialista está en garantizar que los vascos y vascas contemos con un Gobierno centrado en resolver sus problemas y no generar nuevas preocupaciones y en impedir que el PNV, como hace siempre que no tiene otra opción, se eche en brazos de Bildu y empiece a enredar con juegos rupturistas”, ha señalado.

La Secretaria General del PSE-EE ha recordado hace 81 años, también un 7 de octubre como hoy se conformó el primer Gobierno de Euskadi, un Gobierno de nacionalistas y no nacionalistas, de socialistas y republicanos, de personas con diferente adscripción ideológica para atender a todo el país.

“Aquél fue un proyecto cimentado sobre los pilares de la democracia, de la libertad, de la justicia social y la legalidad. Un proyecto plural que aspiraba a la convivencia de todos, defendido por los milicianos y los gudaris. El que añoraron nuestros mayores durante la dictadura franquista. El que recuperamos después de la mano del lehendakari Ramón Rubial. Un proyecto que intentó arrumbar el terrorismo de ETA. Y que hoy, sólo hoy, hemos podido refrendar sin que nadie se sienta amenazado por sus ideas. No podemos desperdiciar este caudal. No podemos renunciar a lo conquistado, ha argumentado.