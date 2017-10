Considera que su propuesta de un estatus federal o federal asimétrico para Euskadi puede contribuir a solucionar el problema en Cataluña.

VITORIA-GASTEIZ – El grupo de Elkarrekin Podemos ha registrado en el Parlamento vasco su propuesta de autogobierno, en la que se incluye la reclamación de las transferencias de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma y considera que su propuesta de un estatus federal o federal asimétrico para Euskadi puede contribuir a solucionar el problema en Cataluña.

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha destacado la coincidencia de los tres partidos que componen la coalición (Podemos Euskadi, Ezker Anitza- IU y Equo) en la propuesta de autogobierno, “que no se mide por el número de competencias ni por el número de páginas del proyecto sino por los detalles”.

Según ha indicado Martínez, el objetivo de su grupo es llegar a acuerdos que permitan un nuevo pacto social y, entre las aportaciones de las bases, se ha incluido el traspaso de la seguridad Social a Euskadi porque “las pensiones no va a ser más sostenibles si las gestiona un gobierno u otro sino cómo se gestionan” y “que tengan puntos de financiación adicionales en el nuevo estatuto puede ser una oportunidad única”.

Asimismo, ha afirmado que su formación efectúa un planteamiento “legal y acordado entre todos, para que pueda hacerse sin fracturas sociales, sin conflictos de legitimidades, de forma legal, bilateral, pactada, con claridad y garantías, con naturalidad, normalidad y sin choque de trenes”.

En este sentido, y partiendo del actual modelo territorial del Estado, “nuestra visión de Euskadi pasa por un estatus federal o confederal, que no tiene por qué ser de manera simétrica”, de manera que si un territorio pretende modificar su modelo territorial no debe de arrastrar al resto “y este enfoque puede servir para afrontar la situación que se da en Cataluña”.

Precisamente, sobre el discurso de ayer del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el portavoz de Elkarrekin Podemos considera que ahora hay más posibilidades de diálogo, que “no es momento de declaraciones de supuesta rotundidad democrática” y ha advertido que “pedir diálogo es exigir responsabilidades a las partes”, a la vez que ha denunciado que la falta de diálogo entre los gobiernos “hace flaco favor a Cataluña y a la democracia”.

Según ha señalado Lander Martínez, “quienes no pongan cimientos a un clima de diálogo, actualmente estarán participando de este problema y ha reprochado al PSOE que la aplicación del artículo 155 esté planteado sobre la mesa por el apoyo que dio a Rajoy, además de acusar al partido socialista de titubear porque está desorientado y no tiene ninguna solución al problema territorial que está abierto. El PSOE no tiene ninguna respuesta más que plegarse al PP y Rajoy”.