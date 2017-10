La coalición soberanista ha presentado su propuesta en la que plantea iniciar un proceso constituyente para convertir a Euskadi en la República Confederal Vasca.

VITORIA-GASTEIZ – EH Bildu ha reclamado al PNV y a Elkarrekin Podemos un acuerdo en torno al derecho a decidir y al nuevo estatus político, para hacer frente a la cerrazón del Estado español, dentro de la estrategia de su propuesta para convertir a Euskadi en una República Confederal Vasca.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha sido la encargada de presentar la propuesta del nuevo estatus político porque “el Estatuto de Gernika ya no sirve, es necesario iniciar un proceso constituyente para convertir a la Comunidad Autónoma Vasca en un sujeto político soberano, de decisión a todos los efectos. Necesitamos crear un Estado partiendo de la CAV con la República Confederal Vasca cono objetivo final; siempre en función de lo que decida la ciudadanía de Navarra e Iparralde”.

En este sentido ha reclamado la unión de las fuerzas políticas que han defendido el derecho a decidir en sus programas electorales, PNV y Elkarrekin Podemos, ya les ha advertido que “sería un enorme error y una grave irresponsabilidad supeditar el nuevo estatus y el derecho a decidir a la decisión de Estado; no podemos darle derecho de veto ni esperar a su hipotética democratización, que no se va a dar en términos de reconocimiento del derecho a decidir de Euskal Herria o Cataluña”.

Según ha explicado Iriarte, que estaba acompañada por sus compañeros de escaño Pello Urizar y Unai Urruzuno, los principios fundamentales del nuevo estatus que propone EH Bildu se basan en “el reconocimiento de Euskal Herria como nación con derecho a decidir su futuro, entendiéndolo como el derecho de autodeterminación”. Asimismo, “el único límite del nuevo estatus es la voluntad democrática de la ciudadanía vasca y que esta soberanía ciudadana no puede estar supeditada a la legalidad española” y, además, “la legalidad no podrá usarse para someter o vetar la voluntad popular de la sociedad vasca. Es la ley la que debe adaptarse a la voluntad popular y no al revés”, ya que ha afirmado que “sin reconocimiento del derecho a decidir no hay nuevo estatus político”.

En definitiva, EH Bildu plantea un nuevo marco político, ha señalado Iriarte, “no supeditado a los límites que hoy impone el Estado español, en el que todos los proyectos políticos democráticos puedan ser defendidos y materializados en igualdad de condiciones; un nuevo marco que garantice los derechos humanos y sociales, dotado de todas las competencias precisas para responder a las necesidades de la sociedad vasca, dándole plena capacidad de decisión sobre proyectos y cuestiones de calado mediante la aprobación de una ley de consultas populares”.

Se trata de “competencia para poder decidirlo todo y con mecanismos tasados sin estar sometido al veto del Estado español, ya que condicionar o supeditar el nuevo estatus a que haya un acuerdo con el Gobierno o el Estado español supone, de facto, renunciar al derecho a decidir”.

PROCEDIMIENTO

Según el trámite propuesto por EH Bildu para lograr el nuevo estatus políticos, la primera fase comenzaría en la ponencia de autogobierno del Parlamento, donde debatiría y aprobaría las bases contrastadas con el resto de los diferentes agentes del país antes de someterlo a votación en el pleno de la Cámara.

Aprobadas esas bases, se abriría un proceso constituyente con la redacción de un texto articulado que, tras su aprobación por el Parlamento, se sometería al refrendo popular a través de una “consulta habilitante”, tras la que si iniciaría la segunda fase, la de negociación con el Estado español “de los mecanismos y plazos para desarrollar el estatus aprobado por la ciudadanía vasca”.

Sin embargo, la portavoz de EH Bildu ha advertido que “no nos engañemos. En la negociación con el Estado no vemos posibilidades de acuerdo” y ha recordado su posicionamiento ante el estatuto político propuesto por Ibarretxe en 2004, “la respuesta violenta que está dando estos día a Cataluña y el mensaje meridianamente callado del PP, PSOE y Ciudadanos demuestra que el Estado nunca va a admitir el derecho a decidir d Euskal Herria; tampoco con la reforma constitucional de la que se está hablando” y ha afirmado que “en Madrid no vamos a encontrar pacto sino agresión”.