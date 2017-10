Erkoreka afirma que la decisión judicial no es proporcionada, ni necesaria, ni idónea para los objetivos que pretende conseguir.

17/10/2017

VITORIA-GASTEIZ – Desde el Gobierno vasco se ha insistido en que todavía es posible el diálogo entre los ejecutivos español y de Cataluña, tal como ellos mismos han requerido, a pesar de las detenciones de los presidentes de la Asociación Nacional Catalana y Ómnium Cultural, y a las que considera desproporcionadas, innecesarias y contrarias a los fines que pretenden conseguir.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Josu Erkoreka, ha hecho suyas las declaraciones de anoche del lehendakari Urkullu, tras conocer el ingreso en prisión de los presidentes de ANC y Ómnium Cultural, afirmando que “la judicialización de los actos políticos es siempre problemática, pero cuando se produce en el ámbito de la jurisdicción penal, empieza a ser preocupante”.

Precisamente, han criticado que dichas detenciones se han producido “en un momento en el que se habían abierto puertas a un espacio de reflexión compartida que parecía que podía propiciar un entorno de negociación”.

En este sentido, Erkoreka ha recordado que el Gobierno vasco siempre ha efectuado una apelación sistemática al diálogo “y no va a apearse justo ahora que se ha abierto un espacio para el diálogo en el que ambas partes, los ejecutivos español y catalán, han citado expresamente su deseo y voluntad al diálogo”, y ha añadido que “de la misma manera que dos personas no dialogan si una no quiere, si dos personas quieren dialogar lo pueden hacer”.

Sion embargo, ha manifestado su “apreciación personal” de que la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional “deja mucho que desear”, ya que debería haber ponderado su decisión a la hora de decidir si procedían o no las medidas cautelares, por lo que ha afirmado que “la medida no me parece ni proporcionada, ni necesaria, ni idónea para los objetivos que pretende conseguir”.