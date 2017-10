El lehendakari aconseja a los Gobiernos español y catalán “pacto y no imposición, porque no hay mejor solución que la acordada”.

20/10/2017

VITORIA-GASTEIZ – El lehendakari Íñigo Urkullu ha considerado que la bilateralidad que representa la “vía vasca” puede servir de referente a otras comunidades autónomas del Estado y para resolver el conflicto de Cataluña, sobre el que ha requerido a los gobierno español y catalán que busquen el pacto, no la imposición, porque la mejor solución es la acordada entre ambas partes.

En el pleno de control del Parlamento al Gobierno, el lehendakari ha respondido a sendas preguntas efectuadas por los portavoces de EH Bildu, pello Urizar, y de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, relacionados con la situación de Cataluña y la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno español.

Así, Urkullu se ha vuelto a mostrar firme defensor del diálogo, el acuerdo y de la bilateralidad que representa la vía vasca para resolver los conflictos.

Según ha manifestado, hay que mirar al presente y al futuro; y el presente dice que no hay una declaración de independencia y que “la peor de las soluciones” es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, porque “sabemos cómo empieza pero no como va a terminar, sí sabemos que no va a solucionar el problema”.

Por ello, ha señalado que “nos corresponde un compromiso con nuestra propia realidad. Nuestro objetivo es convertir la vía vasca en nuestro propio modelo de soluciones y en una referencia”. Incluso, ha afirmado que “la bilateralidad también puede ser una referencia para el resto”.

A su juicio, la característica del Gobierno vasco ha sido la bilateralidad, “que ha dado frutos en esta legislatura, tenemos que seguir en ella, más que revolución queremos permanencia” y ha propuesto al parlamentario de EH Bildu “mirar al futuro de Euskadi, caminar juntos”, para un nuevo estatus político basado en “el reconocimiento mutuo, la bilateralidad y el pacto político”.

Asimismo, se ha mostrado dispuesto a perseverar porque “la propuesta se ha demostrado eficaz para alcanzar una solución política y democrática ante situaciones similares en nuestro entorno, Pacto y no imposición, pacto y democracia. Renunciemos a ganarnos unos a otros con regates a corto, porque ninguna solución es mejor que la acordada”.

El lehendakari ha advertido que “la solución no es imponer decisiones unilaterales. La solución es el diálogo basado en el realismo y en la voluntad para el acuerdo”, y ha destacado que unir realismo, legalidad, legitimidad y democracia es posible y el camino que tiene Euskadi para responder al reto que tiene de cara al futuro”.

En definitiva, según ha indicado Urkullu, “no debe de procederse en caso alguno a la aplicación del artículo 155”, ya que incrementará aun más la fractura social entre la sociedad y las instituciones, y en cuanto a la posibilidad de una mediación ha puntualizado que “lo importante es la voluntad de ambas partes de querer llegar a un acuerdo. Con voluntad, sin condiciones previas ni imposiciones es posible”.