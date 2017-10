El ejecutivo vasco aprueba los presupuestos para 2018 y confía en que la situación de Cataluña no tenga efectos negativos sobre Euskadi.

24/10/2017

VITORIA-GASTEIZ – El Gobierno vasco está convencido de que la situación que se vive en Cataluña no va a afectar a la coalición, a pesar de que PNV y PSE mantiene diferencias sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y que tampoco va a afectar negativamente a la economía vasca, precisamente cuando acaba de aprobar unos presupuestos “históricos” de la Comunidad Autónoma para 2018.

La situación que se vive en Cataluña, sus consecuencias en la política y lña economía vasca han centrado la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en la que han comparecido el portavoz del ejecutivo de Vitoria, Josu Erkoreka, y el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, quien ha dado cuenta de la aprobación del proyecto presupuestario de la Comunidad Autónoma para 2018.

Así, preguntado sobre las diferencias que mantienen los socios del Gobierno vasco, PNV y PSE, sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, Erkoreka ha recordado que el programa de Gobierno suscrito por ambos partidos recoge un compromiso con el autogobierno, “que se centran en aspectos procedimentales y estructurales”, es decir, que ambas formaciones tienen libertad para fijar sus posiciones, aunque ha puntualizado que el propio lehendakari ya fijó la posición oficial del Gobierno de Euskadi.

Por su parte, y sobre la situación catalana, el consejero Azpiazu no ha querido especular, “sería un despropósito”, sobre el posible impacto negativo que podría tener sobre la economía vasca y que, en cualquier caso, repercutiría a consecuencia del impacto que tendría sobre la economía española.

Azpiazu ha dado cuenta de la aprobación en el Consejo de Gobierno del proyecto presupuestario de la Comunidad Autónoma Vasca para 2018, que alcanza la cifra histórica de los 11486 millones de euros, con un incremento del 3´9% (426´7 millones) respecto al actual ejercicio.

El proyecto presupuestario, el mayor aprobado nunca por un Gobierno vasco y que será entregado al Parlamento el próximo lunes, destina la mayor partida, un 77% a las políticas sociales y contempla un incremento del 7´4% en las inversiones, además de una subida salarial del 1´5% para el próximo año.

Por ello, Azpiazu ha apelado a la responsabilidad de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios para sacar adelante estas cuentas “que con positivas para el conjunto de los ciudadanos”, ya que no apoyar este presupuesto significaría no hacer las inversiones previstas, no habría subida salarial ni una actualización de la Renta de Garantía de Ingresos”.

Sin embargo, Azpiazu no se ha querido posicionar sobre el respaldo del PNV a los presupuestos generales del Estado y que podrían condicionar el apoyo del PP a las cuentas vascas en el Parlamento de Vitoria, ya que a la coalición PNV y PSE le faltaría un voto para obtener la mayoría absoluta, por lo que requeriría el respaldo o la abstención de un grupo parlamentario, como hizo el PP el pasado año.