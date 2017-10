Una encuesta pone de manifiesto el rechazo de la ciudadanía a la forma en que se está abordando la situación en Cataluña.

24/10/2017

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - La Diputación ha presentado hoy los resultados de la última encuesta sobre la situación socio-política de Gipuzkoa, que incluye un apartado sobre la situación política en Cataluña. Entre otros datos, el sociómetro refleja que la actuación del Gobierno de España en esta cuestión es desaprobada por una amplia mayoría de la ciudadanía del territorio, el 73,3%. Rajoy obtiene una valoración de 1,69 sobre 10, y el 61,3%, suspende la cultura democrática del estado español. Según ha valorado el portavoz foral Imanol Lasa, esto evidencia que existe en “una profunda desafección, distancia y rechazo hacia la forma en que el PP y el gobierno de Rajoy están abordando la cuestión catalana, que a nuestro juicio genera a su vez un alto grado de preocupación sobre las repercusiones que esta actitud pueda tener sobre Gipuzkoa y Euskadi”.

La Diputación ha realizado esta encuesta con el fin de continuar recogiendo la opinión y el sentir de la ciudadanía sobre la situación actual y futura de Gipuzkoa, así como sobre distintas cuestiones de interés para el territorio. Se han realizado 1.500 entrevistas entre el 11 y el 18 de octubre, englobando cinco apartados: economía y empleo; confianza institucional; refrendo ciudadano a diversos temas, entre los que se ha incluido como novedad, además de la situación catalana, Etorkizuna Eraikiz; valoración de la Diputación, e intención de voto.

La encuesta pone de manifiesto que la sociedad de Gipuzkoa observa “de forma activa” los acontecimientos políticos de Cataluña: el 93,6% ha seguido las noticias sobre el proceso catalán y al 67,6% le interesa mucho o bastante. El 48,1% aprueba el ‘procés’ por un 34,1% que lo suspende, mientras que el 46,5% aprueba la actuación del Gobierno catalán respecto al desarrollo de los acontecimientos con el tema del referéndum, por un 38,6% que no. Asimismo, el 68% considera que Cataluña es una nación que tiene derecho a decidir sobre su futuro

En relación a la situación de Euskadi, Lasa ha subrayado que el 41,6% se muestra “a favor de buscar el pacto con el Estado sobre más autogobierno o soberanía, y si no es posible pactar, buscar otras vías para ahondar en las aspiraciones nacionales de Euskadi”. Además, el 65,2% está a favor de decidir el futuro de Euskadi solo en Euskadi y no en el conjunto del Estado. Más de la mitad, el 52,5%, considera que la configuración del Estado recogida en la Constitución del 78 no responde a las necesidades actuales, y el 70,9% cree que es necesario reconfigurar el estado dando cabida a las demandas territoriales y nacionales que existen.

Según ha destacado el portavoz, estas respuestas ofrecen una fotografía “muy preocupante” en la medida en que reflejan “el descontento” de la sociedad de Gipuzkoa ante “un modelo que no da respuesta al encaje de las naciones sin estado, y que el retroceso del gobierno central ha erosionado aún más. El grado de confianza hacia la democracia española, hacia el sistema político-institucional producto de la transición, está bajo mínimos”. A su juicio, la ciudadanía demanda “un ejercicio pactado del derecho a decidir, aquí y en Cataluña, y se muestra dispuesta a analizar otros caminos si el estado cierra la puerta al diálogo”.

VALORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA

En cuanto a la evolución de Gipuzkoa esta legislatura, el 53,3% opina que se mantiene igual y el 31% que ha ido mejor, mientras que únicamente el 12,1% contesta que a peor. Entre quienes estiman que ha ido a mejor, el 17,2% considera que el gobierno foral ha contribuido mucho, y el 51,9% que bastante. La imagen del Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su actuación es buena para el 36,4% y ni buena ni mala para el 38%. El diputado general Markel Olano recibe una nota de 5,57, similar a la que obtuvo en la última encuesta realizada en mayo, y se valora con un 5,34 la confianza que inspira la Diputación.

El desempleo y la crisis son aún para el 55% el principal problema existente en Gipuzkoa, y la misma tendencia se sigue produciendo en las demandas y necesidades que observan los y las encuestadas, ya que para el 63,2% fomentar la economía y el empleo debe ser el objetivo prioritario para la Diputación, seguido de favorecer la ayuda social –el 19,2%-.

La ciudadanía califica con un 6.04 su situación económica personal, casi la misma nota que en mayo -6,00-. El 56,7% considera que su nivel de vida sigue igual respecto a hace dos/tres años; el 29,6%, que ha ido a peor, y el 12,7%, que ha mejorado. Para el 53,7%, en su hogar se llega a final de mes “sin problemas”, mientras que para el 32,7% se llega a final de mes “de forma muy justa y haciendo restricciones”. El 61,5% estima que su economía personal seguirá igual en el próximo año, y el 14,4% responde que irá a mejor. Para el 52,9% Gipuzkoa está comenzando a salir de la crisis y el 48,9 % afirma que la labor de la Diputación está siendo positiva en cuanto a la recuperación económica del Territorio, por un 25,4% que no.

Según ha señalado el portavoz, estos datos acreditan que la confianza respecto a la situación económica “sigue creciendo”, que la tendencia es “positiva”, y que la sociedad respalda “la apuesta estratégica” emprendida por la Diputación en la reactivación económica y la creación de empleo, pero ha dejado claro que “hace falta más”. “En líneas generales se consolida el grado de apoyo a la gestión del gobierno foral, con un aprobado alto, pero comprobamos que el nivel de exigencia hacia la institución se acrecienta y que nos piden un mayor esfuerzo aún por afianzar la economía y el futuro, los dos ejes sobre los cuales se centran la mayor parte de las preocupaciones”.

ETORKIZUNA ERAIKIZ

Dentro de los retos estratégicos de futuro, el 21% ha oído hablar de la dinámica Etorkizuna Eraikiz, puesta en marcha por la Diputación Foral, valorándola con un 5,56, siendo el centro de referencia de envejecimiento de Pasaia y el centro de ciberseguridad industrial los proyectos más conocidos -27,0% y 22,9% respectivamente-. En ese sentido, Lasa ha apuntado que la Diputación debe seguir reforzando su estrategia de socialización para “seguir dando a conocer esta dinámica e involucrando a la ciudadanía, porque de ello depende en gran medida su éxito”. Las personas encuestadas valoran con un 6,87 la medida en que ven necesario que las instituciones públicas impulsen políticas a medio y largo plazo más allá de los plazos marcados por las legislaturas, lo que deja claro, según el portavoz, que Etorkizuna Eraikiz “responde a esta exigencia” y “acierta” en su planteamiento básico.

Para el 67,1%, las generaciones actuales de jóvenes tendrán un futuro en general peor que la generación de sus padres en cuanto a calidad de vida, y el 81,7% cree que los acontecimientos globales como el cambio climático, conflictos entre Estados, el terrorismo u otros afectarán más que ahora a nuestro bienestar de futuro. Sin embargo, si se tiene en cuenta la respuesta dada sobre el futuro que viene para Gipuzkoa, la valoración es más positiva; el 39,6% contesta que será igual, el 27,9% que peor, y el 24,7% que mejor. “El contexto internacional genera una gran incertidumbre, que es aún mayor en tanto mayor es el horizonte temporal sobre el que se pregunta”, ha indicado.

La sostenibilidad del estado de bienestar -8,33 sobre 10-, la calidad del empleo -8,29- y las desigualdades sociales -8,03- son, en ese orden, las cuestiones que mayor grado de incertidumbre suscitan. “Son, precisamente, retos estratégicos que se están abordando dentro de Etorkizuna Eraikiz a través de distintos proyectos piloto. Ver que existe una identificación entre las prioridades expresadas por la sociedad y las acciones que estamos abordando nos anima a seguir en la misma línea”, ha finalizado.