El PSE ha celebrado el 38º aniversario del Estatuto de Gernika junto a la Ría de Bilbao, "símbolo de lo que los socialistas entendemos que ha sido y debe ser el autogobierno: la capacidad para transformar no un paisaje, sino toda una sociedad".

25/10/2017

BILBAO - La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, se ha felicitado porque "cada vez más voces" se sumen a las posiciones que defienden los socialistas en Cataluña y ha propuesto que se celebren "elecciones legales" en esa comunidad autónoma para recuperar la senda de la legalidad e impedir que sea necesaria imponer medidas extraordinarias como el artículo 155 de la Constitución.

En un acto conmemorativo del 38º aniversario del Estatuto de Gernika, Mendia ha reclamado que "el autogobierno que recuperamos vascos y catalanes a la vez pueda ser ejercido por aquellos que sean elegidos en las urnas, y que estos representantes pongan ese autogobierno al servicio del conjunto de la ciudadanía".

ESTATUTO ES ACUERDO

Una nutrida representación institucional ha participado en este sencillo acto, junto al muelle de Olabeaga en la Ría de Bilbao, "símbolo de lo que los socialistas entendemos que ha sido y debe ser el autogobierno: su capacidad para transformar no un paisaje, sino toda una sociedad. De llevarle a la modernidad y a la cohesión", ha explicado Mendia.

Esta transformación de Euskadi en las últimas cuatro décadas ha sido posible por el uso del autogobierno "con intensidad y ambición, por eso los socialistas vascos estamos dispuestos a no buscar excusas que paralicen el cumplimiento íntegro del actual Estatuto y a actualizar el autogobierno”.

Según ha afirmado la dirigente del PSE, "estamos dispuestos a asumir nuevas responsabilidades sobre nuestro destino, pero no estamos dispuestos a que se arrastre a la ciudadanía a la inseguridad y la confrontación. No vamos a consentir que se repita esa historia en Euskadi", ha señalado Mendia quien considera que "no hemos llegado hasta aquí, 38 años después, conquistada la libertad, para arrojar por la borda la apuesta por la convivencia".

Esa actualización "entiende el autogobierno como un pacto de responsabilidad, solidaridad y convivencia que ofrece instrumentos para atender los problemas reales de los ciudadanos" que serán quienes tengan que refrendar "de forma legal" ese nuevo acuerdo de convivencia que tenga un grado de consenso equivalente o superior al vigente, que busque reforzar nuestro autogobierno dentro de una España plural y una Europa Unida, y que sea tramitado conforme a la legalidad vigente.

"Los socialistas no estaremos en otra cosa, como no estuvimos antes. La Euskadi a la que aspiramos es mucho más que una bandera y un himno", ha concluido Idoia Mendia.