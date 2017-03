Es en la ESO donde se produce el mayor número de casos, aunque también es significativo el número en la etapa final de la educación primaria.

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - La Consejera de Educación Cristina Uriarte, acompañada por la viceconsejera de Educación Maite Alonso y por el Jefe de la Inspección de Educación José Antonio Romero, ha presentado esta mañana la evolución que ha experimentado el acoso escolar durante el curso 2015-2016.

Uriarte ha mostrado unas cifras que constatan un fuerte incremento en el número de casos analizados, llegando casi a duplicar los del curso anterior. De ellos, en el 25% de las situaciones analizadas se confirmó que se trataba de acoso escolar. Por lo tanto, durante el curso 2015-2016, la Inspección de Educación contabilizó 121 casos de acoso escolar, una cifra que prácticamente duplica la recogida en el curso 2014-2015.

Uriarte ha señalado que “en la sociedad se ha producido una evolución muy significativa. Estamos ante una mayor sensibilización, y eso es bueno.”

En opinión de la Consejera de Educación, el incremento de los casos identificados como acoso no significa que cada vez se produzcan más actos violentos o de acoso, sino que la sociedad en general, y la comunidad educativa en particular han reducido su nivel de tolerancia: “¿Significa eso que ahora se producen más casos? Hemos identificado más casos, lo que no quiere decir que haya un aumento de acosos en los centros. Nosotros creemos que no. Seguramente todos… inspección, centros educativos, las propias familias y también el alumnado han variado su listón de aceptación. La acción que antes no se consideraba acoso, ahora puede ser considerada como tal. A lo que quizá hace unos años no se le daba la necesaria importancia, ahora sí se le da. Y así debe ser”.



Analizando los casos por casuísticas, la que más se repite es la agresión verbal, en el 43% de los casos. La sigue la exclusión o marginación social, con el 25%. El 16% de los casos corresponden a agresiones físicas; un 11,6%, intimidación, chantaje o amenaza; otro 4% responde a otra tipología de hechos y menos del 1% corresponde a acoso o abuso sexual, o a acoso sexista.

Cabe apuntar que en el 23% de los casos, han tenido que ver Internet, o las redes sociales. El ciberbullying es por desgracia una realidad, ya no tan nueva, pero que sigue siendo protagonista entre las acciones confirmadas como acoso escolar.

Todas estas situaciones se trabajan habitualmente desde los centros escolares, con la participación del profesorado, y con el apoyo de los responsables de Convivencia de los Berritzegunes. Su labor es fundamental para preservar la convivencia en la escuela, y para encarrilar los problemas que pudieran surgir.

Asimismo, también es importante conocer la evolución que ha tenido en los últimos años la labor del propio cuerpo de inspectoras e inspectores del Departamento de Educación. Son los responsables de elaborar las estadísticas para el posterior análisis en torno al acoso. Se encargan de realizar un seguimiento del problema, pero también de acompañar a los centros cuando se produce un posible caso. Esa mayor sensibilización de la sociedad a la que hacía referencia la consejera, también ha tenido reflejo en la labor de la Inspección.

Las citadas acciones tendrán asimismo una nueva herramienta de la que valerse. Tal y como adelantó la Consejera Uriarte en su comparecencia parlamentaria, donde mencionó sus líneas de trabajo para la presente legislatura, en los próximos meses el Departamento de Educación presentará un Plan contra el Acoso Escolar. Un documento en el que ya se está trabajando y que impulsará procedimientos que ayuden a desarrollar acciones contra el acoso escolar.

COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL

También es importante destacar la labor de coordinación que se impulsa entre los departamentos de Educación y de Seguridad. Desde hace tres cursos, responsables del Departamento de Seguridad colaboran con Educación, trasladando a la comunidad educativa información, orientación, asesoramiento en relación a varios temas que preocupan a la sociedad.

Los datos que arroja dicha colaboración durante el curso 2015-2016 señalan que durante el curso pasado, expertos de la Ertzaintza desarrollaron un total de 595 actividades divulgativas en centros escolares. En esas actividades participaron un total de 26.675 estudiantes, lo que supone un incremento en casi 9.000 estudiantes con respecto al curso anterior. La que reunió a un mayor número de alumnos y alumnas fue la actividad que aborda peligros en Internet, con la participación de 13.700 alumnos y alumnas.

Y, en segundo lugar, 5.300 estudiantes fueron formados e informados acerca de esta problemática del bullying.

TELÉFONO ZEUK ESAN

Euskadi cuenta, desde hace cerca de siete años, con un teléfono de atención a la infancia y a la adolescencia. Es el teléfono ZEUK ESAN, el 116 111. Los últimos datos indican que cada vez se está utilizando más. Es un teléfono en el que un grupo de profesionales de la psicología escucha y ayuda a los menores que lo necesitan, y que quizá, no se atreven a contar su problema directamente.

Es una herramienta más que ofrece el Gobierno Vasco. Desde el Departamento de Educación se anima a los chicos y chicas que lo necesiten, que hagan uso de él.

