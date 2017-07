La Dirección de Tráfico recomienda precaución ante el aumento de los desplazamientos en los que, además de las vacaciones, se suma la festividad de San Ignacio en Bizkaia y Gipuzkoa.

28/07/2017

BILBAO - Según las estimaciones realizadas por la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, este próximo fin de semana, último del mes de julio, y el próximo, primero de agosto, se acumularán la mayor parte de los desplazamientos de tránsito internacional por las carreteras vascas, a los que habrá que sumar los movimientos internos, ya que el lunes 31 es festivo en Bizkaia y en Gipuzkoa.

Las previsiones de la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco se están cumpliendo en lo referente al aumento del número de desplazamientos. Desde el 30 de junio, que se inició la operación especial, las retenciones no han sido importantes y la siniestralidad ha descendido respecto al mismo periodo del año pasado.

A fecha 28 de julio, el número de personas fallecidas por accidente de tráfico en lo que va de 2017 ha sido de 24; concretamente, 4 eran peatones, 7 ocupantes, uno de ellos viajaba en moto, y 13 conductores, de ellos 5 de moto y 8 de turismo.

Por lo que respecta a la operación verano, desde el 1 de julio la Ertzaintza ha registrado 449 accidentes (166 con víctimas y 283 sin víctimas), mientras que en el mismo periodo de 2016 se produjeron 643 accidentes (197 con víctimas y 446 sin víctimas). Hay que lamentar el fallecimiento de tres personas, si bien ninguno de estos siniestros mortales ha tenido relación con el tránsito internacional de vehículos. (Un conductor varón de 70 años falleció en la GI-631 en Zestoa; otro varón de 45 años, conductor de motocicleta, en Donostia y una mujer, ocupante de motocicleta, en Elduain).

La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Sonia Díaz de Corcuera, ha pedido prudencia, paciencia y precaución a las personas que circulen por las vías más afectadas por la operación salida/retorno de verano. “En los próximos días, se prevén flujos importantes de vehículos de paso hacia el sur de la península que coincidirán con algunos de los que ya regresan de sus vacaciones. A esto hay que sumar los desplazamientos internos por nuestras carreteras. Por tanto, hay que contar con altas densidades de tráfico y planificar los recorridos con calma”.

RECOMENDACIONES

La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco aconseja que, en la medida de lo posible, se eviten los días y las horas de mayor intensidad de circulación. Antes de la partida, es conveniente solicitar información sobre el estado de las carreteras en el teléfono 011 o consultar la web de Tráfico www.trafikoa.eus, la cuenta de Twitter (@TrafikoaEJGV), o la aplicación para móviles TrafikoaEJGV.

Hay que asegurarse de que el vehículo está en buenas condiciones, comprobando el estado de los neumáticos, las luces, los frenos, limpiaparabrisas, espejos…

No conviene realizar comidas copiosas antes de un viaje ya que puede provocar somnolencia a la hora de conducir. Por supuesto, no se debe ingerir alcohol ni ningún tipo de droga. Y si se está tomando algún medicamento, conviene asegurarse de que no tiene efectos sobre la conducción.

Una vez en carretera, se debe adecuar la velocidad y la conducción a las circunstancias del tráfico y a la vía por la que se circula y seguir siempre las instrucciones de los agentes de la Ertzaintza encargados de regular la circulación.

Mantener la distancia de seguridad y realizar descansos aproximadamente cada dos horas o cada 200 kilómetros son medidas que también contribuyen a disminuir el riesgo de sufrir un accidente.

Además, es fundamental ser respetuosos con quienes se comparte la carretera, conducir con prudencia y ser pacientes porque lo importante es llegar bien al destino y no cuándo se llega.

MENSAJES DE CONCIENCIACIÓN

La difusión de la campaña de concienciación “Conocemos los riesgos. Seamos responsables” que se puso en marcha con el inicio de la operación salida, se mantiene hasta septiembre, incidiendo especialmente en la accidentalidad provocada por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, en las distracciones y los atropellos. Asimismo, se han difundido otros mensajes específicos dirigidos a fomentar el respeto a las personas que circulan en bicicleta.