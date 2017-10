Ha confirmado que no hay relación alguna entre los dos casos de tuberculosis acaecidos en el personal sanitario del Hospital de Cruces.

BILBAO - Un estudio de contactos llevado a cabo estos últimos días en Bizkaia sobre un caso comunitario de tuberculosis, ha permitido diagnosticar un nuevo caso en un trabajador sanitario del Hospital Universitario Cruces que no guarda relación alguna con el anterior episodio que afectó hace mes y medio a otro profesional en el mismo hospital.

Los procedimientos de vigilancia permanente de Osakidetza y los estudios de contactos sobre los casos han permitido detectar este nuevo paciente que ya se está tratando siguiendo el protocolo de actuación establecido para estas circunstancias.Esta mejora en la vigilancia no está suponiendo un aumento real en las tasas de tuberculosis en Euskadi en el año 2017 ya que las cifras siguen en progresión descendente, siendo la prevalencia de esta enfernedad muy baja, lo que no significa que esté erradicada.

Tras la detección de este nuevo caso, Osakidetza ha puesto ya en marcha el protocolo de actuación establecido en el Programa de Tuberculosis de Euskadi y ha confirmado que no hay relación alguna entre los dos casos de tuberculosis acaecidos en el personal sanitario del Hospital de Cruces.

Durante los próximos días, pacientes y profesionales sanitarios serán citados para tomar parte en las pruebas previstas en el protocolo de actuación. Así, el Servicio de Prevención convocará el próximo lunes al Comité de Seguridad y Salud del Hospital Universitario Cruces, para facilitar toda la información necesaria a los trabajadores y trabajadoras del hospital y asimismo aplicará las medidas pertinentes a los trabajadores y trabajadoras que hayan podido estar expuestos.

Hay que recordar que la tuberculosis es una enfermedad que no se ha erradicado – en Bizkaia se registran alrededor de 170 casos nuevos cada año- pero que en la actualidad se cura con un tratamiento adecuado. Se contagia por vía aérea al toser o al hablar, y en general su transmisión requiere una convivencia íntima y prolongada en el tiempo. El bacilo de la tuberculosis es muy sensible a las condiciones externas, por lo que no es necesaria ninguna actuación sobre las instalaciones del centro y el hospital puede seguir su actividad con absoluta normalidad. En este sentido, lanzar un mensaje de tranquilidad a la población ya que están en marcha todas las medidas preventivas necesarias y agradecer la colaboración que a lo largo de las próximas semanas se requerirá de pacientes y profesionales.

Desde el Departamento de Salud y Osakidetza se informará puntualmente de la evolución de esta situación, en caso de que sea necesario tomar nuevas medidas.