En el caso de las importaciones, los precios crecieron un 2,2%.

28/12/2016

BILBAO - Los precios de las exportaciones han registrado un incremento del 0,4% en el tercer trimestre de 2016 respecto al trimestre anterior, según datos elaborados por Eustat. Las importaciones también han registrado crecimiento en sus precios, de mayor entidad, del 2,2%.

Distinguiendo los productos energéticos de los no energéticos, por su diferente comportamiento, se aprecia que los precios de las exportaciones energéticas cayeron un 6,7% respecto al segundo trimestre de 2016, mientras que los precios de las no energéticas aumentaron un 0,7%. En el caso de las importaciones, en este trimestre, ambos tipos de productos han tenido un similar comportamiento respecto al trimestre anterior: el índice de precios de importación de los productos energéticos creció un 2,1%, al igual que el de los no energéticos (2,1%).

Según la clasificación por destino económico de los bienes, los precios de los Bienes de Consumo crecieron un 0,9%, los de los Bienes Intermedios un 0,5%, mientras que los Bienes de Capital registraron un decremento del 0,6%, todo ello respecto al trimestre anterior. Atendiendo a las importaciones, todos los grupos han registrado incrementos en sus precios: los precios de los Bienes de Capital aumentaron un 2,0% intertrimestral, los de los Bienes Intermedios crecieron un 1,9% y para los Bienes de Consumo los precios crecieron un 3,1%.

Teniendo en cuenta las áreas geográficas a las que se dirigen las exportaciones, los precios en relación al segundo trimestre de 2016 descendieron en el Resto del Mundo (-1,4%) y aumentaron en la UE-28 (2,3%), en la Zona Euro (2,7%) y en la OCDE (0,8%).

En términos interanuales, en relación al mismo trimestre de año anterior, se mantienen, todavía, tasas negativas de crecimiento tanto de los precios de las exportaciones como los de las importaciones. Los de exportaciones bajan el 1,8% y los de importaciones registran una bajada del 3,9%. De forma más acusada, los precios de las exportaciones energéticas disminuyeron un 18,8%, mientras las no energéticas lo hicieron un 1,0%. En cuanto a las importaciones, los precios de los productos energéticos bajaron un 16,7% y los no energéticos casi no variaron, con un 0,1% de incremento en relación al mismo trimestre del año anterior.

Por destino económico, en términos interanuales, solo los precios de las exportaciones de Bienes de Consumo registran una tasa positiva de crecimiento, del 0,6%, los de Capital bajan un 2,9% y los Bienes Intermedios un 2,3%. Atendiendo a las importaciones, el comportamiento también ha sido diferente: los precios de los Bienes de Capital aumentaron un 2,8% interanual, los de los Bienes Intermedios descendieron un 5,6%, mientras que, en el caso de los Bienes de Consumo, los precios subieron un 7,0% en la comparación interanual.

Por zonas geográficas, se observa que los precios han disminuido en casi todas las áreas analizadas, en términos interanuales: Resto del Mundo (-3,1%), OCDE (-1,6%) y UE-28 (-0,3%), con la excepción de la Zona Euro donde se incrementan un 0,6%. Por otro lado, se registraron decrementos interanuales de los precios de las importaciones en todas las áreas geográficas, destacando el Resto del Mundo (-7,4%) y la OCDE (-2,2%).