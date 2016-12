El 67% de las empresas con innovación tecnológica que reciben financiación pública la reciben del Gobierno Vasco.

30/12/2016

BILBAO - El porcentaje de empresas de la C.A. de Euskadi con innovación –tecnológica o no tecnológica- en 2015 fue del 16,9%, 4 décimas porcentuales más que en 2014, según datos elaborados por Eustat. Teniendo en cuenta sólo las empresas de 10 y más empleados, el porcentaje de empresas innovadoras asciende al 34,6%, 0,1 puntos porcentuales más que en 2014.

En cuanto a las empresas con innovación tecnológica, en el periodo 2013-2015 representaron el 11,9% del total, lo que equivale a 19.338 empresas, en la C.A. de Euskadi, lo que supuso una disminución de 0,3 puntos porcentuales en relación al periodo anterior. Se considera innovación tecnológica a la realizada por aquellas empresas que son capaces de introducir en el mercado algún producto (ya sea bien o servicio) nuevo o sensiblemente mejorado, el 7,8% del total en 2015, o las que implantan, dentro del propio establecimiento, un proceso nuevo o sensiblemente mejorado, el 9,2%.

Estos porcentajes, sin embargo, se elevan al 28,2% si se tiene en cuenta sólo a las empresas de 10 o más empleados, lo que significa ganar 0,7 puntos porcentuales respecto a los datos del año anterior. En este tamaño, son innovadoras de producto el 17,6% e innovadoras de proceso el 22,3%.

LOS GASTOS EN INNOVACIÓN SUPONEN EL 3,5% DEL PIB

En cuanto a los gastos efectuados por las empresas vascas en actividades para la innovación tecnológica, supusieron 2.443,2 millones de euros en 2015, cifra inferior en un 1,2% a la del año anterior. Este gasto representó el 3,5% del PIB.

Entre las principales actividades necesarias para la innovación tecnológica, destacan el gasto en I+D interna, con el 52,1% del total del gasto, la Adquisición de maquinaria y equipo, con el 19,7%, y la Adquisición de I+D externa, con el 16,9%, quedando para el resto de actividades un 11,3%.

Si se observa la procedencia de las ayudas, destacan las provenientes del Gobierno Vasco, que alcanzan al 17,9% del total empresas innovadoras. Esto significa que, del total de empresas con innovación que reciben ayudas, el 67,3% las recibe del Gobierno Vasco. En el caso de las de 10 o más empleados, el 51,3% recibe ayudas, siendo también el Gobierno Vasco el que financia a un mayor número, concretamente al 35,9%, de las empresas con gastos en innovación de este tamaño. Dicho de otra forma, del total de empresas con 10 y más empleados que reciben ayudas, el 70% las recibe del Gobierno Vasco.



EFECTOS POSITIVOS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El 84,4% considera que la innovación tiene efectos positivos sobre sus productos, ya sean bienes o servicios, el 71,4% sobre sus procesos internos, el 54,3% piensa que influye sobre el empleo y el 46,0% cree que también existen otros efectos positivos, como un menor impacto medioambiental o una mejora de la salud de sus empleados.

En las empresas innovadoras de 10 o más empleados estos porcentajes ascienden hasta alcanzar el 93,3% en las que consideran que la innovación tiene efectos positivos, mientras que el resto de los porcentajes citados anteriormente suponen, en este tamaño, el 83,9%, el 69,3%, el 60,7% y el 46,0%, respectivamente.

DIFICULTADES PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En concreto, el 57,0% considera que existen determinados factores que dificultan la innovación tecnológica. Entre estos factores, sobresalen los económicos. Así, las empresas destacan los riesgos económicos, que consideran son excesivos (41,1%), los elevados costes que supone realizar innovación (44,8%) y la falta de fuentes de financiación (37,6%). Entre las empresas de 10 o más empleados, las que creen que existen factores que dificultan la innovación elevan este porcentaje hasta el 66,1%, destacando los mismos impedimentos.

INNOVACIÓN NO TECNOLÓGICA

Respecto a la innovación no tecnológica, que está compuesta por innovaciones organizativas o de comercialización, la realizan el 9,5% de las empresas. Una innovación de organización consiste en la implementación de nuevos métodos organizativos en el funcionamiento interno de la empresa y la realiza el 5,5% de las empresas vascas, mientras que una innovación de comercialización es la ejecución de nuevas estrategias o conceptos comerciales que difieran significativamente de los anteriores y que no hayan sido utilizados con anterioridad, desarrollándose en el 6,7% del total de empresas en la Comunidad. En las empresas de 10 y más empleados la innovación no tecnológica supone el 19,9% y se obtiene al realizar innovaciones organizativas, el 16,5%, e innovaciones de comercialización, el 9,1%.