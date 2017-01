La ocupación disminuye sobre todo en jóvenes y en temporales.

20/01/2017

BILBAO - Los datos del cuarto trimestre de 2016 del mercado laboral de la C.A. de Euskadi ofrecen una tasa de paro de la C.A. de Euskadi que se sitúa en el 12,5%, una décima menos que en el tercer trimestre de 2016, con una disminución de 2.400 parados, según datos elaborados por Eustat. La cifra de ocupados es 903.000, lo que supone un descenso neto de 8.300 personas ocupadas respecto al trimestre anterior (-0,9%).

Tras el periodo estival, caracterizado por un incremento importante de la ocupación, sobre todo de carácter temporal, en este cuarto trimestre son los jóvenes entre 16 y 24 años los que en mayor medida disminuyen entre los ocupados, 5.700, el 69% de la bajada de ocupación del trimestre. Además, se trata de asalariados con contrato temporal o sin contrato (-4.600) y no asalariados (-2.800). En cuanto al género, la disminución de la ocupación afecta a los hombres, con 11.100 ocupados menos que el trimestre anterior, mientras que las mujeres ocupadas suben en 2.800. El territorio donde más disminuye la ocupación es Bizkaia, con 6.600 ocupados menos, seguido por Gipuzkoa con 4.200 menos, mientras que en Álava la ocupación aumenta en 2.400.

TODOS LOS SECTORES DDE ACTIVIDAD PIERDEN OCUPADOS

La población ocupada disminuye en la industria en 5.900 personas, en el sector servicios en 2.000 y en el sector primario en 400, mientras en la construcción se mantiene prácticamente estable.

La tasa de ocupación, calculada como el porcentaje de personas ocupadas de 16 a 64 años sobre el total de esas edades, disminuye en tres décimas porcentuales con respecto al trimestre anterior, situándose en el 65,9%. Esta tasa alcanza en el 69% entre los hombres, mientras que supone el 62,7% para las mujeres.

Por territorios históricos, la tasa de ocupación más elevada resulta ser la de Gipuzkoa, con un 67,6% y un descenso respecto al trimestre anterior de 0,6 puntos porcentuales; en segundo lugar se sitúa Álava, con una tasa del 66,9% y un aumento de 1,3 puntos; por último, Bizkaia tiene la tasa más baja, con un 64,5% y una disminución de 0,7 puntos en el último trimestre.

EN 489.900 HOGARES TODAS LAS PERSONAS ACTIVAS ESTÁN OCUPADAS

En el cuarto trimestre de 2016 se estima que hay unos 872.300 hogares en la C.A. de Euskadi, de los cuales 591.800 tienen alguna persona activa, 4.800 menos que el trimestre anterior. En algo más de la mitad de los hogares, todas las personas activas están ocupadas, cifra similar al trimestre anterior, pero los hogares cuyas personas están todas en paro son 49.900, 1.900 más que el trimestre anterior. Los hogares sin activos se cifran en 280.500, 4.800 más.

HAY 2.400 PARADOS MENOS Y LA TASA DE PARO BAJA AL 12,5%

El número de parados, es decir, personas que están buscando empleo, hacen gestiones activas de búsqueda y además están disponibles para trabajar, se estima en 129.300 en el cuarto trimestre de 2016, 2.400 menos que el trimestre anterior. El colectivo de mujeres paradas, que comprende a 63.200 personas, ha disminuido en 4.000, mientras que el de hombres desempleados ha aumentado en 1.500, hasta un total de 66.100 en el trimestre.

Los datos del cuarto trimestre de 2016 ofrecen una tasa de paro del 12,5%, una décima menos que el trimestre anterior. La tasa de paro femenina baja al 12,8% (0,8 puntos porcentuales menos) y la masculina sube 0,5 puntos, alcanzando el 12,2%. La tasa de paro juvenil sigue siendo la más alta, con el 24,8% (0,8 puntos porcentuales menos), afectando el desempleo a 9.400 jóvenes activos de 16 a 24 años.

Por territorios históricos, el mayor descenso en el número de parados se da en Álava (-5.000 personas) donde la tasa de paro se sitúa en el 10,8%, 3,1 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior. En Bizkaia, que cuenta con 75.700 desempleados, baja el paro en 1.000 personas y se mantiene con una tasa de paro de 14%, sin variación con respecto al trimestre anterior. En Gipuzkoa el paro aumenta en 3.500 personas y la tasa de paro se sitúa en el 10,9%, un punto porcentual más.

Según EUROSTAT -Oficina Estadística de la Unión Europea-, en noviembre de 2016 la tasa de paro del conjunto de la Unión Europea-28 se sitúa en el 8,3% y la de España en el 19,2%.

Como resultado de la evolución de la población ocupada y la parada, la tasa de actividad es del 56,4% en el cuarto trimestre de 2016, seis décimas porcentuales inferior a la del trimestre anterior.

BAJA LA TASA DE PARO Y CRECE LA POBLACIÓN OCUPADA

La población ocupada en la C.A. de Euskadi ha crecido en relación con el cuarto trimestre de 2015 en 8.100 personas. Este aumento se ha concentrado fundamentalmente en las mujeres, con 5.500 ocupadas más, en tanto que los hombres ocupados han aumentado en 2.600.

La tasa de paro ha disminuido en 2,2 puntos porcentuales (del 14,7% al 12,5%), con lo que 25.500 personas dejan de estar en situación de desempleo en la C.A. de Euskadi en comparación con los datos del cuarto trimestre de 2015.

AUMENTAN LOS OCUPADOS RESIDENTES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Se estima que en la C.A. de Euskadi hay 838.900 afiliados en promedio trimestral en el cuarto trimestre de 2016, esto es, personas residentes en la C.A. de Euskadi y afiliadas a la Seguridad Social en el momento de la encuesta. De ellos, no todos son ocupados según los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) que las encuestas sobre fuerza de trabajo utilizan, sino que, en el cuarto trimestre, el 97,8% de los afiliados es ocupado, lo que supone 820.700 personas. En comparación con el trimestre anterior, el número de ocupados afiliados residentes crece, en concreto en 3.100 personas más.

Por otro lado, no todos los ocupados O.I.T. de la PRA están afiliados; de hecho, en el cuarto trimestre de 2016, 82.300 personas son ocupadas pero no figuran como afiliadas, por no estarlo en empresas radicadas en la C.A. de Euskadi o porque pertenecen a mutualidades públicas de funcionarios o estar en otras situaciones. Este colectivo es el que registra un descenso de 9.200 ocupados respecto al trimestre anterior, que finalmente compensa el crecimiento en los ocupados residentes afiliados.

EL 30,5% DE LOS PARADOS DE LA PRA NO ESTÁ REGISTRADO EN LANBIDE

Del total de parados registrados en Lanbide, esto es personas residentes en la C.A. de Euskadi y que en el momento de la encuesta estaban registrados en Lanbide en alguna de las categorías calificadas de paro registrado, el 67,2% es parado según la definición de la O.I.T., lo que supone 4.200 personas menos que el trimestre anterior.

Además, el 80,6% corresponde a personas que permanecen registradas a lo largo del trimestre o que han tenido una baja intermedia, mientras que el resto se ha registrado por primera vez o ha causado baja en Lanbide en el cuarto trimestre de 2016.

De entre los parados O.I.T. de la PRA, el 30,5% no está registrado como parado en Lanbide.