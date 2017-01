La Hacienda foral recaudó 93,6 millones más que en el ejercicio anterior.

23/01/2017

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - La recaudación acumulada creció un 2,3% en Gipuzkoa en 2016. En total, se recaudaron 4.197,7 millones, es decir, 93,6 millones más que en 2015. Con estos números, el nivel de ejecución del presupuesto asciende al 96,9%, lo que se traduce en 132,7 millones menos de lo previsto a principios de año y 36,7 millones menos de lo pronosticado en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) de octubre. La evolución ha sido positiva en el capítulo de impuestos directos puesto que se han cumplido las previsiones (99,9%), pero no así en tributos indirectos (94,6%). En este punto, destaca el efecto de los ajustes del IVA (tanto interterritoriales como con el Estado), ya que se han recaudado 122,1 millones menos de lo esperado y 24,4 millones por debajo de las previsiones de octubre. No obstante, cabe recordar que la liquidación definitiva del 2016 se acordará en el CVF de febrero.

El diputado de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga, ha ofrecido una valoración de los datos: “En lo que a nosotros compete, las campañas de la Renta y Sociedades han sido muy positivas. En el capítulo de impuestos indirectos, sin embargo, no hemos recibido lo que esperábamos de los ajustes que hacemos con otras instituciones, y al final esto ha influido en la recaudación global”. De todos modos, ha reiterado que no afectará a la gestión de la Diputación Foral: “El grueso del desajuste lo habíamos previsto ya en el CVF de octubre. Como dijimos entonces, las inejecuciones presupuestarias que se dan naturalmente todos los años hacen que no sea necesario llevar a cabo ningún ajuste”.

En general, en el ámbito de los capítulos que han tenido efecto positivo, destacan el IRPF tanto en ingresos como en devoluciones, así como la cuota diferencial neta del Impuesto sobre Sociedades, que grava los beneficios de las empresas. Es decir, han sido positivas las dos campañas principales, pero han tenido efecto negativo las retenciones sobre ganancias patrimoniales y capitales mobiliarios, conceptos que se distribuyen al 50% entre los dos tributos. Los ajustes del IVA, como ya se ha mencionado, también han tenido efectos negativos.

IMPUESTO POR IMPUESTO

Bajando a los números, el global del IRPF mejora en 49,8 millones (+3,3%) y el concepto de más eso, las retenciones sobre rendimientos de trabajo, ha recaudado 40,4 millones más (+2,8%). La cuota diferencial neta del Impuesto sobre Sociedades, que grava los beneficios empresariales, crece por su parte en 21,3 millones de euros: los ingresos se incrementan en 41,5 millones, y las devoluciones hacen lo propio en 20,2 millones. En los dos tributos, sin embargo, tienen efecto negativo otros dos conceptos: las retenciones sobre ganancias patrimoniales y sobre capitales mobiliarios, que bajan 29,7 y 15,4 millones respectivamente en cada uno de los dos impuestos.

En el capítulo de los impuestos especiales, hidrocarburos recauda 15,9 millones más (+4,2%), mientras que el Impuesto sobre Labores del Tabaco crece 4,5 millones (+4%). Por último, en lo que respecta al IVA que gestiona la Diputación Foral, la recaudación crece un 0,7%, es decir, se han recaudado 8,5 millones más: los ingresos han crecido en 54,5 millones (+3,9%), se han devuelto 24,5 millones más (+4,1%) y los ajustes interterritoriales disminuyen en 21,5 millones (-5%).