La Comunidad Autónoma Vasca ha cerrado el mes de enero con 2.904 personas desempleadas más frente a los datos de diciembre. Frente a enero de 2016 el descenso es mayor en Euskadi (-10,15%) que en el conjunto del Estado (-9,41%).

02/02/2017

VITORIA-GASTEIZ - La Comunidad Autónoma Vasca ha cerrado el mes de enero con 2.904 personas desempleadas más frente a los datos de diciembre, según se recoge en las listas de paro registrado de Lanbide. A pesar de ello, es el mejor resultado de los últimos 16 años tras las campañas de navidad. Bizkaia, Araba y Gipuzkoa suman 139.077 personas desempleadas.

La Consejera Beatriz Artolazabal considera que “pese a que en términos relativos el incremento es del 2,13%, la evolución de este mes, en el que tradicionalmente el aumento del desempleo es más que notable, ha sido positiva y ese aumento mensual es el más bajo de la serie histórica en los últimos 16 años. Le sigue el mes de enero de 2005, cuando fueron 3.506 personas las que se sumaron a las listas del desempleo”.

“Otro aspecto destacable es el comportamiento interanual del mercado laboral vasco. En esa comparación, en Euskadi no solo sigue bajando el número de personas paradas, además el ritmo se acelera. En estos últimos 12 meses se contabilizan 15.715 personas paradas menos (en enero de 2016 eran 154.792). Euskadi ha experimentado un descenso interanual del desempleo del -10,15%, esto es, por encima de la media estatal del -9,41%. Además, teniendo en cuenta que en diciembre de 2016 la diferencia interanual era de 13.844, el ritmo va in crescendo. Desde marzo del pasado año la diferencia interanual no superaba las 15.000 personas” destaca Artolazabal.

Aún así, en el mes de enero el paro ha subido en todos los grupos de edad, los territorios y los géneros. Como ejemplo, el paro ha aumentado en los tres territorios, siendo Bizkaia el que ha experimentado el aumento relativo más bajo (1,8%) seguido de Gipuzkoa (2,3%) y Araba (2,9%).

El desempleo ha crecido más entre las mujeres durante este último mes. El primer mes del año se cierra con 2.741 desempleadas más (-3,7%) y 163 desempleados más (-0,26%). En términos de variación interanual el mayor descenso lo experimentan sin embargo los hombres, con un descenso relativo del 12,5%.

AFILIACIÓN Y CONTRATOS

En cuanto a la afiliación, Euskadi ha ganado 18.146 personas afiliadas a la Seguridad Social en doce meses. En la comparación mensual sin embargo ha perdido 9.188 cotizantes, un 0,99%, en media con el conjunto del Estado (0,98%).

Respecto al número de contrataciones en los tres territorios durante el mes de enero ha sido de 74.282, de los cuales 6.270, un 8,44%, han sido de carácter indefinido. Llegando a un incremento del 20,16% en los contratos indefinidos respecto a enero 2016 y a un incremento del 9,38% en los contratos temporales. El total de contratos ha aumentado un 10,21% respecto a enero del año anterior.