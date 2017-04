Ha contribuido a reforzar el sistema científico local, retornando al País Vasco 125 millones de euros en financiación competitiva. A finales de 2016, 723 personas trabajaban en los grupos liderados por investigadores Ikerbasque.

03/04/2017

BILBAO - IKERBASQUE, la Fundación Vasca para la Ciencia, cumple 10 años haciendo balance de los magníficos resultados obtenidos durante esta década.

La iniciativa fue impulsada en 2007 por el Gobierno Vasco para reforzar la investigación científica que desde hace años realizan tanto las administraciones como las universidades y empresas de la comunidad autónoma, y desde entonces la producción científica de Euskadi se ha triplicado, consiguiendo un mayor peso en el panorama internacional y mejorando su impacto.

Durante esta década, IKERBASQUE ha apostado por el talento investigador como eje fundamental de la política científica, atrayendo a investigadores de todo el mundo, incluyendo a investigadores/as vascas/os que en algún momento de su carrera abandonaron el País Vasco y ofreciendo oportunidades para consolidar sus carreras a personas que ya se encontraban en centros de Euskadi.

Actualmente, la organización cuenta con un total de 143 investigadoras e investigadores con contrato indefinido y 67 jóvenes investigadores, que se han sumado en las diferentes convocatorias de los programas Research Professor y Research Fellow.

Además, durante estos años IKERBASQUE ha colaborado con el Gobierno Vasco en el lanzamiento del programa BERC (Basque Excellence Research Centers) gracias al cual se han creado seis centros de investigación (Achucarro Basque Center for Neuroscience, BCBL, BCAM, BC3, Polymat y el Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures) y consolidado otros tres (DIPC, Centro de Física de Materiales y Unidad de Biofísica).

A lo largo de su trayectoria IKERBASQUE ha sido seleccionada hasta en tres ocasiones como una de las mejores iniciativas europeas para el desarrollo científico, recibiendo más de 20 millones de euros por parte de la Comisión Europea para impulsar sus programas de atracción de talento.

RESULTADOS

El personal investigador captado por IKERBASQUE en todo el mundo para desarrollar su trabajo en universidades y centros de I+D del País Vasco han conseguido traer al País Vasco desde 2007 un total de 125 millones de euros y a finales del año pasado, 723 personas trabajaban en los grupos liderados por estos investigadores/as.

IKERBASQUE ha servido además como un instrumento indispensable para conseguir ERC Grants, (una de las ayudas a la investigación más prestigiosa a nivel mundial). Desde la puesta en marcha del programa, un total de 23 ayudas ERC han sido conseguidas o ejecutadas por instituciones de Euskadi y 14 de ellas, el 61% del total, han sido conseguidas por investigadores/as IKERBASQUE.

Estos datos evidencian la rentabilidad de la apuesta por la investigación científica. IKERBASQUE vuelve a demostrar, asimismo, que junto al beneficio a largo plazo en términos de competitividad y mejora del nivel de vida de un país, la inversión en investigación puede obtener igualmente retornos inmediatos en forma de fondos para la investigación.

PERFIL DE LA COMUNIDAD INVESTIGADORA

Las personas captadas por IKERBASQUE para desarrollar trabajos de investigación en el País Vasco proceden de 33 países diferentes, y son en su mayoría expertos en el campo de las ciencias experimentales (46%). Un 18% son especialistas en ciencias sociales y humanidades, un 13% en tecnología y las matemáticas, y

el 23% restante en ciencias médicas y de la vida. Desde el punto de vista de su procedencia, son mayoritariamente de nacionalidad española (116), italiana (20), alemana (12), rusa (6), británica (6), ucraniana (5), EEUU (5) y canadiense (6); si bien los hay de otras 25 nacionalidades de Europa, América y Asia. Son mayoritariamente varones (78%), y su edad media se sitúa en torno a los 45 años.

Estos investigadores IKERBASQUE proceden de los centros de mayor prestigio a nivel mundial como el MIT, la Universidad de Harvard, Oxford, Stanford, CNRS o Max Planck.

CENTRO DE DESTINO

En cuanto a sus destinos, 106 investigadores/as IKERBASQUE han quedado adscritos a la UPV/EHU. Los 104 restantes se han incorporado al resto de Universidades (Deusto y Mondragon Unibertsitatea)y a los centros de investigación, entre ellos los nueve BERC (Basque Excellence Research Centre), centros de excelencia ligados también al entorno universitario.

Además de estos nueve centros de excelencia y las tres universidades citadas (UPV/EHU, Deusto y Mondragon), entre los receptores de los investigadores contratados por IKERBASQUE se encuentran también los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) biomaGUNE (biomateriales), bioGUNE (biociencias), energiGUNE (energía) y nanoGUNE (nanociencias), así como los institutos de investigación sanitaria BioDonostia y BioCruces, el centro de investigaciones técnicas CEIT-IK4, centros de investigación pertenecientes a Tecnalia, y Globernance (centro de investigación y difusión del pensamiento político). En total, 23 universidades y centros de investigación vascos se benefician de la captación de investigadores internacionales.

En relación al proceso de evaluación, el Comité de Evaluación de IKERBASQUE es externo al Sistema Vasco de Ciencia, y está integrado por 200 investigadores de 29 países, coordinados por seis catedráticos e investigadores de prestigio.